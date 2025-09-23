Auron explica por qué deja Marbella 3 antes de tiempo: "Tenía la espinita clavada, pero ya he cumplido"

La tercera edición de Marbella Vice, la serie de roleplay en GTA V que reúne a los streamers más seguidos del panorama hispano, se queda sin uno de sus nombres más reconocidos. Auronplay, uno de los impulsores del fenómeno y habitual protagonista de las tramas más comentadas, ha comunicado en su canal de Twitch que planea despedirse de la temporada antes de su conclusión oficial.

"Yo creo que en Marbella ya he hecho lo que tenía que hacer, la verdad. Yo, personalmente, no tengo mucho donde rascar. Igual hago dos o tres o cuatro días más y termino", declaró durante una de sus emisiones en directo. Aunque la serie todavía tiene más de una semana de vida, el creador catalán considera que su historia dentro del servidor ya ha alcanzado su punto final.

Auron también recordó que su participación en la temporada pasada se vio frustrada por motivos de salud: "Tenía la espinita de que no pude estar en Marbella el año pasado por el tema de que me operé de las amígdalas, pero creo que este año sí he cumplido". Según explicó, su regreso le ha permitido cerrar esa etapa pendiente, pero no siente la necesidad de alargar su presencia sin un guion claro.

El streamer, que cuenta con millones de seguidores y es uno de los rostros más influyentes de la comunidad hispana en Twitch, señaló además que su motivación por el roleplay más serio ha disminuido con el tiempo. "No me queda mucho lore para contar en Marbella y no lo voy a forzar. Hacer algo serio en roleplay ya me aburre, ya pasé esa época", confesó con franqueza.

Auron no descarta realizar algunas apariciones más, pero dejó claro que serán intervenciones ligeras y sin grandes tramas: "Si meto algo más en los días que me quedan, será algo ligero". Esta sinceridad refleja un claro momento de transición en su carrera, en el que prioriza la diversión sobre la obligación de mantener un personaje.

Con este anuncio, Auron confirma que su relación con el roleplay ha cambiado, apostando por nuevos formatos y proyectos que le permitan mantener la frescura creativa. Mientras Marbella Vice continúa, su ausencia anticipa un cierre de temporada diferente, en el que otros streamers tendrán que tomar el relevo para mantener viva la emoción del servidor.