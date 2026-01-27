Auron da su opinión sobre Hytale y sorprende a todo el mundo: "No da para más"

Hytale es un videojuego de aventuras y construcción que, desde su anuncio, ha sido comparado de forma recurrente con Minecraft por su propuesta abierta y su estética de bloques. Tras un periodo inicial de gran expectación, el juego ha ido llegando a manos de creadores de contenido que han contribuido a moldear la percepción pública sobre su profundidad y posibilidades a largo plazo.

En este contexto, AuronPlay abordó el tema durante uno de sus directos en Twitch, donde explicó que tiene intención de probar el juego, aunque con expectativas moderadas. "Podemos probar el Hytale, por qué no, podemos probarlo. Ahora que ha pasado un poquito la fiebre, podemos probarlo en directo", señaló al inicio de su intervención, situando su decisión en un momento posterior al pico de popularidad inicial.

El streamer dejó claro que su aproximación será limitada en el tiempo y sin una planificación a largo plazo. "Pero en solitario, eh. Y durante un día o dos", precisó, marcando distancia con otros contenidos más extensos que suele desarrollar en su canal. A continuación, expuso su valoración general sobre el título tras observar la experiencia de otros jugadores.

"Es verdad que el juego no da para mucho más. No juzgo, pero por lo que he visto por ahí no da para mucho", afirmó AuronPlay, subrayando que su opinión se basa en referencias externas y no en una experiencia propia prolongada. En ese sentido, citó a otros creadores conocidos como ejemplo del recorrido del juego en plataformas de streaming: "Gente como Rubius y tal jugó dos días. Y dejaron de jugar porque no da para más".

Pese a esta valoración, AuronPlay recalcó que su intención no es descartar el juego sin probarlo. "Pero, bueno, vamos a probarlo", concluyó, dejando abierta la posibilidad de que su experiencia personal pueda matizar o confirmar sus impresiones previas.

Las palabras del streamer reflejan una percepción compartida por parte de algunos sectores de la comunidad, que consideran que Hytale ha tenido un impacto inicial fuerte pero un recorrido aún por definir. Como sea, esperemos verle pronto jugando en directo.