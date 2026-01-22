Auron reacciona al tatuaje de Willyrex: "Me sorprendió, al principio pensé que era una broma"

La sorprendente decisión de Willyrex de tatuarse un brazo entero sigue generando reacciones dentro del ecosistema de creadores de contenido. Uno de los comentarios más llamativos ha llegado de AuronPlay, que durante un directo reconoció su incredulidad inicial ante la noticia y admitió que, en un primer momento, pensó que se trataba de algo falso.

La escena ocurrió durante uno de los últimos streams de AuronPlay, cuando el creador catalán abordó el tatuaje que Willyrex se ha realizado recientemente. Lejos de un comentario efusivo o exagerado, Auron optó por una reacción sincera que conectó con la percepción que muchos seguidores compartían: la sorpresa ante una decisión poco habitual en uno de los youtubers más discretos del panorama español.

"Oye, no me lo esperaba para nada en 2026 que Willyrex se tatúe un brazo entero. Me parece increíble", afirmó AuronPlay en directo, subrayando el impacto que le causó la noticia. El streamer insistió en que su incredulidad fue total desde el primer momento. "No me lo esperaba para nada. Yo pensaba que era fake, la verdad, y que luego iba a decir que era broma", añadió ante su audiencia.

El comentario de AuronPlay pone el foco en la imagen pública que Willyrex ha construido durante años. Conocido por su carácter tranquilo, su perfil bajo y una exposición personal muy medida, el creador madrileño nunca había sido asociado a decisiones estéticas tan visibles como un tatuaje integral. Esa coherencia previa es, precisamente, lo que explica la reacción de sorpresa de otros compañeros de profesión.

AuronPlay lo resumió de forma clara durante el directo: "La palabra "tatuaje" con "Willyrex" no me pegaba nada hasta ayer". Una frase que refleja cómo incluso dentro del círculo cercano de creadores, la noticia rompió con la idea que se tenía del youtuber.

El tatuaje, realizado por el reconocido tatuador murciano Ganga y bajo anestesia total durante una intervención de varias horas en un entorno hospitalario, ya había provocado reacciones similares por parte de otros amigos y compañeros, como Ibai Llanos, Ampeter o Luzu. En ese contexto, la opinión de AuronPlay se suma a una cadena de comentarios que no cuestionan el resultado, sino el giro inesperado en la imagen pública de Willyrex.

Más allá de la anécdota, estas reacciones evidencian hasta qué punto ciertos creadores han consolidado una identidad reconocible para su audiencia. Cuando esa imagen se rompe, aunque sea de forma puntual, el impacto trasciende lo personal y se convierte en tema de conversación dentro y fuera de los directos.