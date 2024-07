AuronPlay y Gemita, juntos en la Velada del Año 4: ¿son pareja o no?

A estas alturas, hablar sobre los rumores de pareja de AuronPlay y Gemita es una situación digna del Día de la Marmota. Ambos han dado razones a sus seguidores para pensar que podrían estar conociéndose, pero Auron fue contundente hace unos días a este respecto: no hay nada entre ellos. O, al menos, eso creíamos, hasta que se han hecho virales estas imágenes de ambos juntos en la Velada del Año 4. La actitud que mostraron está lejos de ser la de dos personas que no tengan una relación de confianza, y ha sido suficiente para que muchos den por hecho que son pareja, pero que no quieren hablar de ello públicamente.

Andorra es pequeña, y desde que AuronPlay terminase su relación con Biyín algunos de sus seguidores han estado muy atentos a todos los posibles ligues en los que pudiese estar metido. Gemita, siendo una figura pública como es, también ha llamado mucho la atención, pero todavía no se ha expresado al respecto de estos rumores.

Tras ver estas imágenes, lo que sí está claro es que ninguno de los dos tiene demasiado miedo al qué dirán, ya que se han encontrado en este palco del Santiago Bernabéu apenas unos días después de que AuronPlay cargase contra aquellos que se mofaban de él por un comentario que le había dejado a Gemita. En él, criticaba la forma de sus pies, y muchos lo han utilizado para vacilarle con asuntos fetichistas. Aunque el streamer se mostró molesto con el tema, el tono de sus palabras apuntaba más a una amistad entre él y Gemita que a una relación de pareja, pero ahora será necesario esperar un poco más para que se despejen todas las dudas. ¡Ojalá tengamos nueva pareja de grandes streamers!