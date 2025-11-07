AuronPlay invita a Jungkook a participar en los Squid Craft Games 4: "Traducimos todo para él"

El fenómeno Jungkook ha traspasado las fronteras de la música. El miembro más joven de BTS se ha convertido en uno de los nombres más comentados del momento tras debutar como streamer en la plataforma Weverse. Durante una retransmisión de más de seis horas, el artista logró un récord histórico: más de nueve millones de espectadores simultáneos.

Este inesperado salto al mundo del streaming no ha pasado desapercibido en la comunidad hispanohablante. Uno de los primeros en reaccionar ha sido Auron, uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana y organizador de los Squid Craft Games, la exitosa serie inspirada en El juego del calamar.

Durante uno de sus directos, Auron comentó con humor la nueva faceta del ídolo surcoreano: "A ver cuánto le dura. Es imposible que una estrella mundial esté en directo tres o cuatro horas. Es imposible. Si quiere estar en los Squid Games, lo invitamos. Traducimos todo al coreano para él, no hay ningún problema".

Aunque sus palabras fueron en tono de broma, los fans no tardaron en imaginar lo que supondría una colaboración de ese calibre. La idea de ver a Jungkook participando en los Squid Craft Games 4 se viralizó rápidamente en redes, con miles de mensajes pidiendo que la invitación se hiciera realidad.

El impacto de Jungkook como streamer ha sorprendido incluso a veteranos del sector como El Rubius o Ibai, que destacaron la magnitud del fenómeno al comprobar las cifras del directo. Su debut marca un nuevo hito en la convergencia entre la música y las plataformas digitales.

Por ahora, la invitación de Auron queda en el terreno de la anécdota, pero el entusiasmo de los fans demuestra que la combinación entre el universo K-pop y el streaming podría ser una de las más explosivas del momento.