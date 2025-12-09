AuronPlay se recupera tras ser operado de urgencia por complicaciones en la vesícula

El episodio comenzó con un dolor persistente que AuronPlay arrastraba desde hacía días. Según explicó él mismo, la molestia se concentraba en la espalda y no remitía, lo que finalmente le llevó a acudir al hospital para someterse a pruebas. Allí, los médicos descartaron que se tratara de un problema muscular y detectaron la presencia de dos piedras en la vesícula, un diagnóstico que exigía intervención inmediata para prevenir riesgos mayores.

La operación, una colecistectomía, se practicó el sábado 6 de diciembre y transcurrió sin complicaciones. Un día después, el creador de contenido compartió una actualización desde la camilla, confirmando que acababa de salir del quirófano y que el procedimiento había sido un éxito. En su mensaje, expresó que en unos días ofrecerá más detalles, una vez avance en su recuperación.

A lo largo del domingo, el streamer amplió la información a través de sus historias de Instagram. Agradeció los mensajes de apoyo recibidos y explicó que permanecerá varios días alejado tanto de directos como de redes sociales. El objetivo, según indicó, es asegurarse de que el proceso postoperatorio transcurra con normalidad y sin sobresaltos, algo que requiere reposo y una recuperación progresiva.

Aunque no ha establecido una fecha concreta para su regreso, AuronPlay dejó claro que su ausencia será temporal. La intervención inesperada ha generado preocupación entre sus seguidores, que han inundado las redes con mensajes de ánimo. Mientras tanto, el creador continúa con el reposo indicado por los médicos, a la espera de poder retomar su actividad habitual cuando su estado de salud lo permita.