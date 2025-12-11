AuronPlay vuelve a los directos tras recuperarse de su operación de vesícula

Unos días después de su operación de vesícula, AuronPlay ha vuelto a los streams. Concretamente lo hizo ayer, cuando regresó a Twitch para alegría de sus fans. El episodio que obligó al streamer a pasar por quirófano comenzó con un dolor persistente que se concentraba en la zona de la espalda. La molestia, que llevaba días acompañándolo, no cedía pese al reposo. Según relató el propio creador, esa continuidad en el malestar fue el factor que le llevó finalmente a acudir al hospital para someterse a pruebas que aclararan el origen del problema.

En el centro médico, los especialistas descartaron que se tratara de una lesión muscular y detectaron la presencia de dos piedras en la vesícula. El diagnóstico exigía actuar con rapidez para evitar complicaciones, por lo que se programó una colecistectomía para el sábado 6 de diciembre. La intervención transcurrió sin incidencias y, un día después, AuronPlay comunicó su estado desde la camilla, asegurando que había salido del quirófano y que el procedimiento había sido un éxito.

A lo largo de su recuperación inmediata, el streamer agradeció los mensajes de apoyo y adelantó que permanecería alejado de los directos durante varios días. El reposo postoperatorio, explicó, era prioritario para garantizar una evolución adecuada. No marcó una fecha concreta para su vuelta, pero sí dejó claro que su ausencia sería temporal.

Ese regreso se ha materializado ahora con su primer directo en Twitch tras la operación. Durante la retransmisión, el creador detalló cómo habían surgido los síntomas y recordó el momento en el que acudió a urgencias. Compartió incluso una broma que le hizo el médico antes de la intervención: al anunciarle que iba a proceder con "la operación de apendicitis", Auron corrigió sorprendido al doctor, quien respondió que se trataba de una broma antes de confirmar que estaban listos para la cirugía programada.

Con su retorno, el streamer retoma gradualmente su actividad mientras continúa con el proceso de recuperación recomendado por los especialistas.