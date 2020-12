Billie Eilish la lía en Instagram: "Me encantan las tetas"

Pocas artistas del nivel de fama mundial tienen una mezcla de claridad y misterio sobre su vida como la de la casi adolescente Billie Eilish. Acaba de cumplir 19 años y la parte clara viene sobre sus ideas, defensa de una manera de pensar y hasta cercanía con los fans, ese toque de diva perfecta que está reservado a la jet del famoseo.

La parte del misterio viene con su cuerpo. Alérgica a exhibirse así como así, este verano se reía de una polémica que la señalaba como que "estaba más gordita", tras publicarse unas fotos en las que iba en camiseta de tirantes. "Hacía un calor del demonio, pero siempre he estado así de gordita", se burlaba en una entrevista para Vanity Fair. "Es solo que no me habían visto antes".

En algún que otro concierto se ha dejado ver, con fotos gigantes, mientras llevaba ropa interior, con la intención de reivindicar su elección de ser discreta con lo que enseña y lo que no, y animando a sus fans a que hagan lo que quieran. Ella es muy de hacer precisamente eso.

Por eso, cuando se subió al challenge viral "sube una foto de un dibujo del que estés orgulloso", lo que hizo fue lo de siempre: ser natural. Publicó una imagen de unos pechos femeninos envueltos en una serpiente que había hecho ella, y luego de su pantalla de bloqueo del móvil, donde justificó su pasión por esa parte de la anatomía con un "Me encantan las tetas".

La historia no cayó especialmente bien entre un sector de sus seguidores, ya que 100.000 personas se dieron de baja poco después del post. ¿Un drama para Billie? Para nada. "Me meo de risa, menudos bebés", dijo mientras "sacudía su cabeza" en desaprobación. Después de todo, en vez de 73 millones de seguidores se ha quedado con solo 72,9.

Con Instagram censurando cocidos y gente quejándose por ver un pezón femenino, lo cierto es que está mejor sin esa panda, también te lo digo.