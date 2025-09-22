La boda tiktoker del año: así ha sido el enlace entre Carliyo y Natalia

La boda de los creadores de contenido Carlos García, conocido en redes como Carliyo, y Natalia Palacios se ha convertido en uno de los eventos más comentados del panorama influencer. La pareja, que acumula millones de seguidores en TikTok e Instagram, celebró su enlace en una elegante finca de Málaga, rodeados de amigos, familiares y figuras destacadas del mundo digital. La ceremonia, cuidadosamente planificada, ha sido definida por muchos como la "boda tiktoker del año" por su mezcla de estilo, emoción y repercusión mediática.

El enlace comenzó con una ceremonia civil al aire libre, en un jardín decorado con hortensias blancas y detalles florales que aportaban un toque romántico. Natalia sorprendió a los presentes con un vestido de novia de líneas clásicas y velo largo, mientras que Carliyo optó por un traje a medida en tono azul marino. Ambos compartieron en redes pequeños adelantos de su día especial, que pronto se viralizaron.

Entre los invitados destacaron varios creadores de contenido de primer nivel, quienes no dudaron en mostrar momentos de la celebración en sus propias cuentas. La fiesta continuó con un menú de inspiración mediterránea y música en directo, prolongándose hasta altas horas de la madrugada. Según asistentes, la atmósfera fue de pura alegría y complicidad, reflejando el carácter cercano de la pareja.

Carliyo y Natalia, que iniciaron su relación hace varios años y han compartido con sus seguidores momentos clave de su vida, agradecieron públicamente el apoyo recibido. "Ha sido el mejor día de nuestras vidas", expresó Natalia en una publicación.

La boda no solo refuerza la conexión entre ambos, sino que también marca un hito en la creciente influencia de las parejas de creadores en el ámbito social. Con esta celebración, Carliyo y Natalia confirman su posición como una de las duplas más queridas de la escena digital española, convirtiendo su enlace en un evento inolvidable para seguidores y amigos por igual.