Boda Willyrex y Cristiurbi: los looks de los invitados a examen (y solo uno se salva)

Willyrex y Cristiurbi por fin han podido ponerse mutuamente los anillos que se les resistían en sus dedos desde el inicio de la pandemia. Aunque desde hoy queda inaugurada la temporada baja en el sector streamer, las últimas 48 horas nos han dejado a la boda de la pareja influencer como las estrellas absolutas en territorio informativo.

El protagonismo viene, en parte, por los invitados masculinos y más famosos: intentaron seguir esa norma no escrita de ponerse guapos, pero no lo bastante guapos como para eclipsar al novio. La típica foto grupal de los panas celebrando un matrimonio ajeno ha dejado una estampa como mínimo llamativa en territorio estilístico.

Así opina Anitta Ruiz, una consultora de moda y periodista que se ha hecho un hueco en el mundo de la moda con sus acertados análisis de looks a políticos o celebridades. Después de ver un tuit suyo donde se ofrecía aconsejarles para este tipo de eventos, la hemos llamado para que nos cuente qué le parecen, uno a uno, los looks de los streamers de la foto más famosa.

"Lo que saco en claro de esta foto es que el novio no mandó ningún tipo de etiqueta con las invitaciones porque cada uno va como le da la gana", nos dice con una sonrisa que se nota hasta por teléfono. "Luego, se nota que no visten como lo hacen habitualmente y no han llevado bien a cabo el asunto". Dicho esto, vamos al simpático despellej... estoo, ¡a la asesoría de imagen personalizada!

VEGETTA

"Este chaval me da la sensación de que ya son las 5 de la mañana o las 8 de la tarde en el trabajo", dice francamente divertida, por duras que suenen las palabras por escrito. "Si te pones corbata no puedes llevar el cuello desabrochado, la camisa mal, el pantalón arrugado, te da un aspecto deslavazado". La primera en la frente.

STAXX

"No le ha metido el bajo en los pantalones, se le arrugan un montón, y la sensación que da es que le han prestado el traje", dice un poco más seria porque lo de los bajos es algo que le pone "muy nerviosa". En cualquier caso, es una buena noticia verle en la boda de su exmejor amigo: las cosas confraternales van bien, las estilísticas no tanto.

LOLITO Y RUBIUS

"[Lolito] lleva una camisa de Versace y unas Nike, algo que a mí me horroriza, pero por lo menos va con su estilo, como ElRubius a su lado. Se han molestado en vestirse a su rollo", aunque insiste en los bajos del pantalón: "es un síntoma de dejadez terrible". De nuevo, indignación con cachondeo.

WILLYREX

"Tengo mis dudas de si es el novio o es el camarero, pobrecito mío, que ha querido hacerse una foto con los streamers. ¿No me digas que no?", me pregunta Anitta y cualquiera le lleva la contraria con sus argumentos. "La chaqueta le queda mal, la camisa le queda tirante, no le veo las mangas de la camisa así que no sé si lleva una de manga corta debajo". Sobre los bajos: "lo lleva bien de largo, que queda mal de ancho".

FARGAN

"Esto es una cuestión de gustos personales: no va mal del todo, pero hay detalles que no: te cuelgas las gafas de la chaqueta, llevas el móvil en el bolsillo y no sabes si es el móvil o si te alegras mucho de ver a alguien. Es el descuido permanente".

ALEXBY

"A este sí que le han dejado el traje, quizá su hermano mayor. Lleva un tipo de zapato de esos de 'no me he puesto calzado de traje en la vida', la chaqueta la lleva arrugada, no se le ve la camisa, el pantalón le queda raro, y la camisa con el temazo del mes: no llevar corbata", bromea una vez más con esos memes que azotan Twitter. "Pero la camisa tiene cuello de corbata... lo de los móviles en los bolsillos se lo vamos a perdonar porque viven de tener un móvil".

LUZU

"Comparado con el resto, una joyita. Habría quizá que ajustarle el pantalón, y sin embargo, en comparación, una maravilla". ¡Tenemos ganador! ¿Será por eso de que es el único casado de los de la foto y ya pasó por el trámite?

¿Una cosa buena de la foto en cuestión? "Pues me llama la atención una cosa: en líneas generales todos llevan zapatos bastante buenos, de cordones y que pegan para la ocasión. Normalmente, si no tienes la costumbre de usar traje, los zapatos que te pones es una cosa dramática, son como esos de suela de goma que no van para nada. En general, esto bien".

Los análisis de Anitta Ruiz pueden sonar un poco duros por escrito, pero de verdad que es cuestión de escucharla y que te entren ganas de ir al espejo a ver si te daría su buenrrollero visto bueno. Síguela en redes porque es tan didáctico como divertido, y ahora si me disculpas voy un momento al armario... (#LaRopaHabla)