Broma incendiaria: Rubius desata el pánico después de que su PC comenzase a echar humo en pleno directo

Rubius ha sido uno de los protagonistas de estos últimos días gracias al giro inesperado que los espectadores pudieron vivir en uno de sus directos. Y es que, en pleno directo, el PC con el que estaba stremeando, comenzó a echar humo en medio de una partida de Fortnite. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones, todo resultó ser una broma del creador de contenido.

Para ponernos en contexto: el incidente ocurrió mientras Rubius transmitía desde el setup de Maximus, un escenario ya familiar para sus seguidores más antiguos. En pleno directo, y justo después de perder una partida en la nueva Temporada 3 de Fortnite, el ordenador empezó a emitir un espeso humo blanco. La reacción del streamer fue sorprendentemente calmada, limitándose a decir: "Mods, hay humo", antes de que la transmisión se cortara abruptamente.

Los espectadores, aunque inicialmente alarmados, no tardaron en sospechar que se trataba de otra de las bromas de Rubius. La confirmación no tardó en llegar. A través de Twitter/X, Maximus desveló el truco al explicar: "Por fin le di uso a la puta máquina de humo que me compré hace años". Este mensaje, por supuesto, tranquilizó a los seguidores, quienes pudieron al fin respirar en paz.

Además, y quitando la explicación de Maximus, la comunidad no tardó en aclarar la broma. Expertos y seguidores recordaron que en caso de un incendio real en un PC, el humo sería negro y tóxico, debido a la combustión de los componentes plásticos. Este detalle fue clave para que muchos dedujeran que se trataba de una falsa alarma, más propia de un montaje bien planificado que de un accidente técnico.

Sin duda, este viral momento podría convertirse en uno de los momentos más memorables del año en la comunidad de streaming, y seguramente competirá por el título de "clip del año" en los próximos premios ESLAND. Eso sí, está siendo un año completito en esta categoría, por lo que tendrá competencia.