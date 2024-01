Ceciarmy celebra los antipremio, y premia "la autenticidad y la naturalidad" de influencers como Lia Sikora, Viruzz o RickyEdit

Cada vez son más las comunidades que se animan a crear sus propios premios para valorar el trabajo que hacen todos los creadores de contenido en Internet y celebrar todo lo que han conseguido a lo largo de ese año, como es el caso de los Premios Ídolo o los ESLAND. Pero, aunque estos buscan mostrar el lado bueno de la comunidad y premiarles por ello, Ceci Army ha decidido darle la vuelta a este concepto y crear los antipremios, una idea que él mismo ha descrito como "los premios más raros de todo Internet".

Esta es una gala que el famoso tuitero ha celebrado en el Teatro Capitol de Madrid y que ha presentado junto a Santiago Segura, quien también ha podido reconciliarse con Kappah después de sus roces en TikTok. Además, Ceci Army asegura que con estos premios no busca criticar a nadie, si no que desea premiar "la autenticidad y la naturalidad" con un toque de humor y con "gente real". Por ello, estos Army Awards no han contado con las típicas categorías, sino que han creado otras llenas de ironía como las de "persona más fiel", "estómago del año" o "lo peor del deporte", las cuales sus ganadores también han decidido aceptar con mucho humor.

Aun así, algunos de los nominados estuvieron dudando en si ir o no, ya que al final estos estaban premiando los errores que cometieron en 2023. Por este motivo, Lia Sikora quiso compartir en TikTok la reflexión que hizo antes de decidir ir a recogerlo, momento en el que confiesa que le gustaría hacer una pequeña reflexión cuando suba al escenario. Y es que "cometer errores no es nada malo" y, aunque ella no se sienta orgullosa de estos, "lo importante es aprender de ellos y quedarte con la lección aprendida".

Y, como ella, Viruzz también recogió el premio a "lo peor del deporte" con una gran actitud, de forma que confiesa que si hay algo que ha aprendido del boxeo es que "si te caes, te levantas". Pero, aun así, también ha decidido aprovechar este momento para retar a Shelao a pelear de nuevo contra él, pero, en esta ocasión, con un test antidoping en la mano, para enfrentarse de forma justa.

Sin duda, los Army Awards han dejado muchos momentos inesperados a su paso, pero uno de los que más ha sorprendido ha sido el discurso de Ricky Edit, quien no ha dudado en saltar contra otros premios como los ESLAND. Porque, durante su discurso como ganador de la categoría "twittero del año", no se ha cortado a la hora de decir que estos son los únicos premios que de verdad premian "la personalidad y no el comerse la polla al resto de creadores", algo que también han criticado anteriormente algunos creadores como WestCOL.