Clers deja temporalmente las redes tras el odio recibido por los fans de Ari Gameplays y Juan Guarnizo

Pocas cosas generan tanto revuelo en redes como las relaciones de pareja entre creadores de contenido. Algunas de ellas son tan queridas por la comunidad que sus separaciones pueden convertirse en verdaderos traumas para los seguidores más acérrimos. A Clers le está tocando vivir la parte más oscura de este fanatismo, después de que se haya descubierto que está empezando una relación junto al streamer Juan Guarnizo. Hace apenas medio año que se conoció su divorcio de la también streamer Ari Gameplays, después de 10 años de vida en pareja, y son muchos los que no habían asumido todavía su separación. Ahora, miles de personas han cargado contra Clers por, según ellos, entrometerse en una situación que no debía tocar.

El odio contra Clers ha sido tan grande que la influencer ha decidido abandonar temporalmente las redes sociales y esperar a que las cosas se relajen. Muchos compañeros de plataforma de esta creadora de contenido han decidido apoyarla públicamente, condenando la actitud de quienes la han insultado de forma tan grave en los últimos días.

La raíz de este problema está en que, para muchos, Clers ha acabado con las esperanzas que tenían de que esta pareja vuelva a unirse. Ari Gameplays y Juan Guarnizo son, sin duda, una de las uniones que más cariño han recibido en el sector streamer, y hay quienes han pasado años defendiéndolos a capa y espada de los ataques que recibían como pareja, que no eran pocos. Ver que todo eso se desmorona y que en apenas seis meses Juan Guarnizo ya está retomando su vida romántica junto a otra persona es algo que ha hecho rabiar a muchos, y han decidido pagar los platos rotos con quien no lo merecía. Por suerte, cada vez están surgiendo más comentarios que condenan estos insultos y que conceden a Juan Guarnizo la libertad de tener citas con quien le apetezca, ya que cada persona se recupera de sus baches a su ritmo. ¡Esperemos que Clers vuelva pronto y que no tenga que volver a lidiar con oleadas de odio como esta!