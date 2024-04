¿Se confirma? Este podría ser el nuevo novio de Biyín después de su ruptura con Auron

Auron y Biyín han formado, durante muchos años, una de las parejas más mediáticas —aunque amadas y odiadas a partes iguales— de todo el mundillo de la creación de contenido. Por eso mismo, desde su ruptura muchos han tratado de buscar pistas que relacionen a alguno de ellos con una nueva pareja. En este sentido, el rumor principal ha sido el que apunta a una relación entre Biyín y su entrenador personal.

Desde hace varios meses, muchos usuarios han conseguido recabar información sobre este supuesto romance y, en más de una ocasión, han encontrado pistas sólidas que nos permitían relacionar a ambos. Pero ahora ha sido Javi Oliveira, uno de los mayores youtubers de salseo de la comunidad, el que se ha atrevido a casi hacer oficial la pareja compuesta por Biyín y su entrenador.

"A ver, lo de que Sara está con este chico… yo lo tengo casi ya confirmado. Cuando yo di la noticia (de que estaban juntos) hace tiempo, que ella tanto se enfadó, no lo tenía confirmado y os dije que eran rumores. Pero después de eso me vino gente y me dijo que sí, que están juntos. La gente lo sabe. Yo entiendo que ella está rehaciendo su vida y que Auron no tiene pareja, pero la movida es que Auron y ella siguen teniendo buenos términos", ha comentado Oliveira.

Así pues, ¿podemos dar por confirmada la relación entre Biyín y su entrenador? Parece que todo el mundo lo da ya por sentado, sin embargo, hasta que alguno de ellos no se pronuncie al respecto, no podemos ni afirmarlo ni desmentirlo al 100%.