Cristian Ventura, el camarero viral de TikTok, denuncia un robo en Madrid que le deja sin su equipo de trabajo

Cristian Ventura, conocido en TikTok por sus vídeos como camarero, ha denunciado públicamente haber sido víctima de un robo en Madrid. El suceso tuvo lugar durante una jornada de grabación, cuando él y un amigo que le acompaña habitualmente en la creación de contenido dejaron sus mochilas en un local cerrado antes de comenzar a trabajar.

Según ha explicado el propio Ventura en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, al regresar se encontraron con que todo su material había desaparecido. Entre los objetos sustraídos se encuentran dos portátiles y una cámara de vídeo pertenecientes al creador, además del portátil y la cámara de su colaborador. Se trata, según subraya, de las herramientas básicas con las que desarrollan su trabajo diario.

Sentado frente a la cámara y visiblemente afectado, Ventura relató cómo ocurrieron los hechos y expresó su decepción por lo sucedido. Aseguró que, aunque él se encuentra bien, la situación le ha hecho reflexionar sobre lo expuestas que están muchas personas cuando pierden lo poco que tienen para ganarse la vida. En su testimonio, también confirmó que ya se ha presentado la correspondiente denuncia para tratar de esclarecer el robo.

El creador quiso ir más allá de la simple denuncia material y lanzó un mensaje directo a la persona que cometió el delito. En él, explicó que no solo se llevó dispositivos electrónicos, sino también recuerdos personales, como fotografías de familiares y personas que ya no están. Un aspecto que, según indicó, convierte la pérdida en algo más doloroso que lo puramente económico.

Ventura aprovechó el vídeo para alertar a sus seguidores sobre la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en fechas de gran afluencia de personas en una ciudad como Madrid. Cerró su intervención recuperando la coletilla habitual de sus vídeos de humor, esta vez con un tono claramente reivindicativo.

Posteriormente, añadió un mensaje escrito en el que, pese al enfado, defendió no dejar que este tipo de situaciones cambien su manera de actuar. Reivindicó seguir siendo "elegantes y profesionales" y confió en que la mayoría de la gente actúa de buena fe. Numerosos creadores de contenido han mostrado su apoyo en los comentarios, sumándose a la denuncia y enviándole mensajes de ánimo.