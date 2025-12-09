Cristinini siembra la primera gran polémica de la Pokémon Twitch Cup 4

El arranque de la cuarta edición de la Pokémon Twitch Cup ha estado marcado por un ambiente de expectación que pronto derivó en debate. Cristinini, una de las participantes más populares del evento, anunció en un primer momento que afrontaría la serie sin el apoyo de un entrenador especializado, una figura habitual entre quienes buscan mejorar su rendimiento en la competición.

Sin embargo, la decisión cambió pocos días después. Cristinini confirmó que finalmente contaría con la ayuda de Sekiam, conocido por su trayectoria en el competitivo de Pokémon y, además, coach de Ibai en la misma edición del torneo. Esta doble función se ha convertido en el epicentro de la polémica. Para parte del público, que un mismo entrenador asesore a dos participantes supone un conflicto de intereses difícil de justificar en un formato que depende en gran medida de la estrategia.

Las críticas también se han centrado en el proceso previo al anuncio. Antes de confirmar a Sekiam, la creadora publicó en redes sociales que buscaba a alguien que pudiera asumir el rol de coach. Esa invitación llevó a numerosos usuarios —algunos streamers pequeños y perfiles especializados— a ofrecerse voluntariamente. La elección final de un nombre ya consolidado ha sido interpretada por muchos como una oportunidad perdida para dar visibilidad a figuras emergentes dentro de la comunidad.

Los comentarios en redes no tardaron en multiplicarse. "Mucha gente se ofreció para hacer de coach […] y buscaban una mínima oportunidad para participar", lamentaba un usuario. Otro señalaba la posible desventaja competitiva: "No solo es coach de dos personas a la vez; además había gente que podía haber hecho un buen papel". También surgieron dudas sobre la imparcialidad en caso de un enfrentamiento directo: "¿Cómo hará si se enfrentan? Él va a tener toda la información de ambos".

Por ahora, la controversia sigue en marcha, mientras la Twitch Cup continúa su curso y la conversación se mantiene viva entre seguidores y participantes.