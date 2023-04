JH de la Cruz acusa a TheGrefg de haberse acercado a él solo por interés

Desde que JH de la Cruz se hizo conocido en Internet, no ha habido semana en la que no ocurra algo relacionado con este creador de contenido. En esta ocasión, el religioso ha querido compartir una opinión algo crítica sobre la situación en la que se encuentra, ya que ha destacado que le sorprende no haber vuelto a hablar con TheGrefg, quien parece que se ha alejado de él desde que empezó a tener problemas. Por este motivo, JH de la Cruz ha acusado al español de habérsele acercado únicamente por interés y por marketing, ya que ambos empezaron a hablar cuando él estaba de moda.

Además, ha aprovechado este momento para señalar que TheGrefg no es el único que se ha alejado de él, sino que "todos se fueron", ya que cuando pegó el boom muchas personas se le acercaron e incluso le invitaron a eventos como los Squid Craft 2. Por ello, debido a que ahora todos parecen haber perdido este interés por él, ha señalado que vuelve a estar "solo, como siempre".

Ante esta situación, ha mencionado que quizás es culpa suya por haberse tomado tan en serio el contacto que tuvo con los demás creadores de contenido, especialmente con TheGrefg, con quien confiesa que pensaba que estaban forjando una amistad de verdad. Aun así, ha expresado que está muy agradecido con la Kings League, ya que gracias a esta liga pudo conocer al streamer murciano, a quien señala que ha querido "como a un hermanito", motivo por el que le entristece mucho que hayan dejado de hablar.

Sin lugar a dudas, desde que JH de la Cruz empezó a recibir críticas por parte de los espectadores, tanto por sus opiniones como por algunas de sus decisiones, casi todos los streamers se han alejado del colombiano. Por ello, no es de extrañar que, tras haber recibido tanto apoyo de golpe, se le haga extraño que este cariño se haya ido tan rápido como llegó.