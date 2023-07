Crystal Molly habla sobre su hackeo y revela el motivo por el que consiguieron banearla de Instagram

Después de los hackeos que sufrieron Ibai y DjMariiO, parece que Crystal Molly se ha convertido en la siguiente víctima de los hackers. Pero, por lo que parece, los atacantes que están yendo contra la mexicana no son los mismos que atacaron a los otros dos streamers, motivo por el que le está costando mucho más recuperar sus redes sociales. Según ha revelado Crystal Molly, hay bots que están atacándola constantemente en todos sus perfiles, lo que ha provocado que pierda todas las cuentas de TikTok que se ha creado y que le bloqueen el acceso a su perfil de Twitter.

Además, parece ser que estas no son las únicas redes sociales que ha perdido, porque Instagram también le ha bloqueado el acceso después de hacer una broma en su canal de difusión. Al parecer, la streamer pensaba que sería más privado porque era un chat, motivo por el que envió la foto de una goma de pelo apretada en su mano diciendo que era su ano, con la intención de bromear junto a su comunidad. Pero, tristemente, alguien debió reportar este mensaje, algo que ha provocado que Instagram le bloquee el perfil "por desnudos y contenido para adultos". Y, aunque siente que esto es culpa suya por no haber caído en que podían reportarse estas bromas, Crystal Molly no entiende por qué están tardando tanto en revisar este caso y en devolverle su perfil, ya que ya ha pasado una semana desde que se lo tumbaron.

Por suerte, estos hackers no han conseguido quitarle su canal de Twitch, ya que tiene un contacto directo con sus mánagers, quienes están asegurándose de que no consigan quitárselo. De todas formas, como es normal, Crystal Molly ha confesado que esta situación está afectándole mucho mentalmente, y ha pedido a los hackers que la dejen tranquila, porque no entiende por qué están atacándola tanto cuando ella no se mete nunca con nadie.

Afortunadamente, todos sus amigos están apoyándola e intentando ayudarla en todo lo posible, por lo que cada vez más personas están difundiendo su caso, algo que necesita para advertir a toda la comunidad, ya que no sabe si intentarán estafar a alguien suplantando su identidad. Por ahora, habrá que esperar y ver si, con suerte, pronto se calman todos estos ataques y la streamer puede volver a la normalidad y recuperar todas sus redes sociales.