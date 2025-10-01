El curioso pacto entre caballeros de los miembros de Karmaland

Durante un stream reciente, Rubius confesó que los miembros de Karmaland —Vegetta, Willyrex, Alexby, Mangel, Lolito, Fargan, Staxx y él mismo— mantienen un acuerdo secreto. Todo gira en torno a los anillos de Karmaland, un recuerdo de la serie que marcó un antes y un después en la historia de Minecraft en español. "Yo tengo el de diamante", explicó Rubius, antes de desvelar la regla principal: si en una cena uno de ellos olvida llevar su anillo, debe pagar la cuenta de todos los presentes.

El pacto no acaba ahí. En tono irónico, añadió que el castigo incluye "dejarse azotar con un cinturón por Vegetta", un comentario que sus seguidores recibieron entre risas y memes. Este curioso pacto es tan solo una prueba más del vínculo de amistad que une a estos creadores, que llevan más de una década compartiendo proyectos, series y momentos que han marcado a toda una generación.

Lejos de ser una obligación seria, este "pacto de caballeros" refleja el espíritu de camaradería que define a Karmaland: la capacidad de crear dinámicas divertidas que alimentan tanto la complicidad entre ellos como el interés de la comunidad. Para los fans, este tipo de anécdotas son un recordatorio de por qué Karmaland se convirtió en una serie legendaria: más allá del juego, se trataba de un grupo de amigos disfrutando juntos.

La revelación no tardó en circular en redes sociales, donde seguidores compartieron clips del momento y especularon sobre cuántas cenas habría terminado pagando algún miembro despistado. Entre la nostalgia y la risa, el pacto confirma que, incluso fuera de los servidores de Minecraft, la magia de Karmaland sigue muy viva.