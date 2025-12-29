¿Dalas Review en crisis? El precio de su caché se desinfla de manera increíble

Rigoberto Hidalgo ha pasado por el podcast Sin Miedo al Éxito para mantener una conversación distendida con su presentador, Delox, centrada en la siempre polémica figura de Dalas. Durante el intercambio, uno de los momentos más comentados llegó cuando Hidalgo relató su experiencia negociando una colaboración con Dalas Review, uno de los youtubers más reconocibles —y controvertidos— del panorama.

Según explicó Hidalgo, el primer contacto con Dalas estuvo marcado por una exigencia económica elevada. "Me dijo que accedía a grabar conmigo, pero pedía 15.000 euros", señaló. Ante esa cifra, aseguró que rechazó la propuesta por no poder asumir el coste ni estar dispuesto a pagarla. Finalmente, la colaboración se recondujo hacia un formato digital, con una remuneración sensiblemente menor. "Al final accedió a hablar conmigo vía digital y le pagué 1.500 euros", detalló.

La reacción de Delox no pasó desapercibida. "Barato, eh. Se nota que ahora le ha bajado el caché", comentó el presentador, introduciendo una comparación directa con su propia experiencia. Según contó, él pagó a Dalas 4.500 euros por participar presencialmente en su podcast, a lo que se sumaron otros 15.000 euros adicionales para que el creador promocionara el episodio en sus redes.

Estas cifras, expuestas de forma abierta durante la charla, han generado debate entre los oyentes y usuarios en redes sociales. Para muchos, la diferencia entre cantidades y el hecho de que Dalas aceptara una intervención por un importe menor apuntan a una posible pérdida de atención o influencia respecto a etapas anteriores, cuando su capacidad de arrastre parecía incuestionable.

Otros, sin embargo, interpretan la situación como una adaptación lógica a formatos distintos y a un mercado de colaboraciones cada vez más fragmentado, donde el valor de una aparición depende del contexto, el alcance y la exposición posterior. En cualquier caso, las declaraciones han vuelto a situar a Dalas Review en el centro de la conversación, esta vez no por una polémica de contenido, sino por el precio que pone a su presencia.