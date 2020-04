Demi Lovato está a punto de estrenar nueva colaboración con Sam Smith, ‘I'm ready’, una canción con una temática inspirada en los Juegos Olímpicos, que se han visto aplazados debido al coronavirus. A pesar de la pandemia, 2020 es el año de Demi Lovato, y la cantante está preparada para volver a la música pisando fuerte y, sobre todo, dando guerra.

Después de haber sufrido una sobredosis en 2018 por la que entró en coma y tuvo que ingresar en un centro de desintoxicación, la joven de 27 años ya no tiene nada que perder y no teme en hablar con sinceridad sobre sus momentos más oscuros.

La revista Harper's Bazaar le ha dedicado la portada de este mes junto con una extensa entrevista en la que ha confesado cómo ha sido enfrentarse a su problema con la bulimia y las drogas: "Aprecié la paciencia que el público me ha brindado durante el último año y medio para resolver mi mierda, porque creo que el error que cometí cuando tenía 18 años, cuando ingresé en el tratamiento, fue que volví a trabajar seis meses después ".

Durante el ingreso de su primera sobredosis, Lovato fue diagnosticada de bipolaridad: “Siento que gran parte de la forma en que se manejó y vivió parte de mi vida me llevó a una especie de caída, solo porque estaba tan sobrecargada de trabajo y no estaba dedicando suficiente tiempo a mi salud mental o a mi vida personal”, continúa en la entrevista. Todas estas experiencias están plasmadas en el que será su próximo disco, del que ya conocemos su single ‘I Love Me’.

Además, la que fuera estrella infantil de Disney ha confesado que no mantiene relación con sus compañeros en 'Camp Rock', los Jonas Brothers. Ante la pregunta de la periodista de si sigue Miley Cyrus: “Ella es increíble, y la amo hasta la muerte y siempre lo haré, siempre lo he hecho. Pero creo que es la única de esa época con la que aún me mantengo en contacto ".

Según estas declaraciones la amistad entre Selena Gómez y la protagonista de ‘Sunny, entre estrellas’ se habría roto por completo. Selena, que también ha pasado estos últimos años por un mal momento, le dedicó unas palabras en Instagram tras su actuación en los Grammy: “Cuando creces con alguien, siempre vas a tener amor por él. Pero no soy amiga de ella, así que se sintió ... (Lovato se detiene). "Siempre tendré amor por ella y deseo a todos nada más que lo mejor".