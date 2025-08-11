DjMaRiiO y Noe sellan su historia de amor con una boda de ensueño plagada de rostros conocidos

La unión entre el conocido streamer DjMaRiiO y la influencer Noelia San Martín ha alcanzado su culminación con una boda celebrada el 9 de agosto en la finca Jacaranda, junto al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El enlace, muy esperado por su comunidad, tuvo lugar en un entorno romántico decorado en tonos rosas y blancos, con jardines, arroyos y arquitectura que evocan un escenario de cuento.

La novia deslumbró con un vestido palabra de honor de doble capa, drapeados elegantes y una falda bordada de lentejuelas, complementado con una gargantilla delicada, pendientes de pedrería y zapatos blancos impecables. Por su parte, DjMaRiiO eligió un chaqué azul marino, al que añadió un toque personal colocando en la solapa una flor del ramo de Noelia, gesto que no pasó desapercibido por los asistentes.

Entre los invitados, cercanos a su universo digital, se encontraban nombres del mundo streamer como Guanyar, Spursito, Papi Gavi o Adri Contreras, quienes fueron testigos de una ceremonia emotiva y llena de complicidad. La celebración se prolongó hasta altas horas con música, baile y momentos que dejaron huella, incluida la salida de los novios entre pétalos y el grito espontáneo de "¡Que vivan los novios!".

Este gran día cierra un capítulo muy seguido por sus fans, que recuerdan con emoción la pedida de mano en la Kings League en abril de 2024. Más que una boda, fue una celebración de amor compartido que trasciende las pantallas y se instala en la memoria colectiva de la comunidad streamer y sus seguidores.