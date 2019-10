Flooxer Now

Prácticamente toda España ha escuchado el bombazo que nos dejaron Lola Índigo y Don Patricio 'Lola Bunny' y seguramnete al escucharla hayan 'bailado bajo el sunny'. El tema se estrenó el 31 de julio y en apenas un mes y unos días ya acumula casi 9 millones de visitas en YouTube, lo que supera con creces el remix del tema 'Autoestima' que realizó junto a Cupido tan solo una semana después, el 9 de agosto, con unas 14.000 visitas en la misma plataforma. Pero la pregunta del millónque anda por Twitter, además de qué frase de 'Donpa' resume tu verano, es si estos artistas del momento compartirán algo más que una canción, en el vídeo te mostramos lo que ha hecho que todos los fans piensen que aquí hay gato encerrado y un romance sin contar.

El estribillo será más difícil de aprender que un libro de historia, pero el 'Yo soy Lola Bunny' junto con el ritmo pegadizo se nos han quedado impregnados en el cerebro. Pero posiblemente lo que más ha suscitado la duda de los fans es la conexión que casi se puede palpar entre ellos en el videoclip. Dejando de lado la chulería de ambos, el baile de Lola y la letra, el momento en el que aparecen los dos solos en una silla se puede intuir cierta ‘tensión sexual’.

Incluso yendo más allá de las imágenes, si nos paramos a examinar la letra hay frases que nos hacen saltar las alarmas de la química que ambos desprenden. En el estribillo, Lola Indigo canta: "tú Clyde y yo Bonnie", haciendo referencia a dos fugitivos, ladrones y criminales de Estados Unidos que se caracterizaban por tener un gran amor, y seguir unidos hasta el momento en el que murieron juntos. Don Patricio, por su parte en la letra de la canción, hace referencia a que ya casi no sale, pues está jodiendo con la Loli y que a pesar de que puso a todas mirando a Miami, prefiere su party (el de Lola) y que solo le llena ‘esta mierda’ porque ella está con él. Menos sutil es otra parte de la canción en la que Lola dice así: "A mí me gustan los flaquitos, a cualquier cosa que me pida, yo le invito, quieres un pase, baby, yo a ti te acredito" mientras a ambos se les ve en la pantalla muy sensuales juntos.

Los indicios de la canción a fin de cuentas, puede ser una bonita amistad, una interpretación, o como muchos de sus fans comentan 'algo más'. Pero fuera de la vida musical, de su vida privada nunca han comentado nada sobre ambos ni han publicado nada juntos, más allá de un vídeo que subió una fan en la que se les ve juntos en un aeropuerto. Hasta ahora...

Esto fue una publicación que apareció por Twitter un vídeo en el que se veía una fan abrazando a Lola Índigo y Don Patricio estaba ahí, con ella en el aeropuerto y aunque no se sabe nada de si volaron o no juntos y si lo hicieron y fue por trabajo o por placer, las imágenes están ahí y, obviamente han supuesto aún más especulaciones por Twitter de los fans, ahora estas nuevas pruebas te dejarán de piedra y quizás con las cosas más claras. Sin duda hacen una parejaza, ya nos lo demostraron en el videoclip, tanto en voces como en conexión. Pero… ¿Estarán realmente juntos Lola Indigo y Don Patricio? ¡Dale al play y juzga tú mismo!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Rosalía, "bááájale": la polémica felicitación que ha hecho que la RAE intervengaRosalía, "bááájale": la polémica felicitación que ha hecho que la RAE intervenga

Las injustas críticas a Rosalía en los VMAs por 'apropiación cultural'