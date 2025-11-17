Elena Gortari la lía en redes sociales al mostrar la "cruda" realidad de los influencers: "Debe ser durísimo hacerse dos fotos y cuatro vídeos"

Elena Gortari, creadora de contenido con una amplia comunidad en redes sociales, protagoniza en las últimas horas una de las controversias más comentadas en Instagram y X. La influencer compartió una storie de apenas cinco segundos en la que aparecía llorando y acompañaba las imágenes del texto: "Esto es lo que ocurre cuando te haces fotos con la regla JAJAJA, a ver si consigo encontrar alguna que me guste".

La publicación, que pretendía mostrar un momento cotidiano y aparentemente autocrítico, provocó una reacción inmediata. Numerosos usuarios consideraron inapropiado presentar la situación como un problema relevante. Entre los comentarios más compartidos figura el de una trabajadora de ayuda a domicilio que explicaba que su jornada consistía en levantar a personas mayores, realizar esfuerzos físicos y ducharlas mientras sufría dolor menstrual, mareos e hinchazón. "Debe ser durísimo hacerse dos fotos y cuatro vídeos con la regla", ironizaba.

En la misma línea, muchos internautas compararon la experiencia de Gortari con la de limpiadoras y otros profesionales que trabajan con dolor menstrual sin posibilidad de parar. Para ellos, el vídeo evidenciaba una falta de perspectiva y reforzaba la distancia entre la vida de algunos influencers y la de la mayoría de trabajadores.

Sin embargo, no toda la respuesta fue crítica. Otros usuarios defendieron a la creadora y señalaron que el clip se entendía como una broma sobre la baja autoestima que puede surgir al verse en cámara durante un día complicado. "Ella misma se ríe porque es una tontería, pero puede llegar a sentar muy mal hacerte fotos creyendo que estás bien y verte totalmente diferente", argumentaba una usuaria en su defensa.

La discusión ha reabierto el debate sobre la exposición emocional en redes sociales y el delicado equilibrio entre mostrar vulnerabilidad y mantener cierta sensibilidad hacia realidades laborales más duras.