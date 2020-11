La celebración más seria de ElRubius: "Nunca me ha gustado ser tan conocido"

Cuando un vídeo de ElRubius comienza con un suspiro, sabes que va a tratar un tema serio. Él mismo decía que así era cuando en 2018 decidió tomarse un respiro "por la presión de querer estar siempre mejorando" así como por tener mucha exposición mediática.

"Ya sabéis que soy una montaña rusa de emociones y que lo intento tapar todo siempre con humor, y que tengo rachas buenas y malas", advertía entonces, asegurando que la fama le pesaba mucho. Eso era cuando tenía poco más de 30 millones de seguidores...

Dos años después, y aparentemente superados esos problemas, Rubius suma nueve millones más de suscriptores en YouTube, y se toma las cosas con un poco más de filosofía. Aun así, no significa que sea invulnerable a las críticas.

En un vídeo de 12 minutos recién subido repasa sus éxitos con nostalgia y un poco de sorpresa. Después de que Twitter le pusiera como tendencia con un hashtag celebrando la marca de los 39 millones, se puso a mirar los comentarios, y decidió hacer uno de sus vídeos más honestos a la hora de hablar de sus sentimientos.

Llega a asegurar que "nunca le ha gustado ser tan conocido", y que el constante examen que parece estar pasando por sus haters le ha llevado a subir menos vídeos a su canal principal.

"Por eso me fui a Twitch hace dos años: allí me gustaba estar con mis 8000 viewers haciendo mis chorradas", dice sobre la plataforma donde hoy también es un titán y donde siente que puede hacer "lo que le más le apetece".

'Algo de lo que nunca he hablado' no es un vídeo tan preocupante como el de 'Me voy a dar un tiempo', aunque se nota que Rubius está cansado de las críticas por mucho que se las tome de otra manera. "Si te dejo de gustar es normal, a mí me pasa con series o películas", dice, recordando eso tan típico de "para gustos los colores". Camino de los 40 millones, parece que él en eso no puede quejarse.