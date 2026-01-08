El emotivo mensaje de Pablo Vera a Fabiana Sevillano en un regalo muy especial

En un amigo invisible organizado entre amigas, una de ellas le regaló a Fabiana Sevillano un detalle muy especial y profundamente personal. Se trataba de un regalo en el que su amiga había contactado a personas importantes en la vida de Fabiana para que escribieran dedicatorias o mensajes afectuosos, expresando sus sentimientos hacia ella. La idea era que, en momentos difíciles o complicados, Fabiana pudiera leer estos mensajes y llenarse de amor y apoyo de quienes más la quieren, encontrando consuelo y fuerza en palabras sinceras.

Entre las personas que participaron en este emotivo gesto se encuentran Marina Barrial, Babi, Claudietta y Pablo, quien emocionó especialmente a Fabiana. A pesar de que no mantienen una relación de pareja, entre ellos existe un cariño muy profundo y respetuoso, algo que se ha reflejado en las ocasiones en que han sido vistos juntos en público.

En el video del regalo se puede leer el mensaje de Pablo, que dice: "Hola Fabi, no sé si te esperabas que estuviese aquí, pero sí. Sabes que pase lo que pase, me vas a tener ya sea bueno o malo. Sé que podemos estar sin hablar mucho tiempo. El día que lo hacemos parece que no ha pasado el tiempo. Eres una persona especial y con unos valores que son increíbles. Siempre tendrás un huequito en el corazón y en mi vida, por lo que te quiero. Siempre me acordaré del día que nos conocimos. Espero que te guste el regalito y que te guste mi dedicatoria. Te quiero, Truu."

Este mensaje refleja cómo su amor ha evolucionado de manera sana, sin actitudes tóxicas, dejando un recuerdo positivo y significativo de lo que compartieron. Además, al final del mensaje Pablo firma como "Truu", un sonido inventado por ambos que simboliza los momentos bonitos que vivieron juntos y que incluso tienen tatuado, un símbolo de su conexión especial y duradera.