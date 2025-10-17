El encuentro más inesperado: Nil Ojeda aparece junto a Justin Bieber

El creador de contenido Nil Ojeda ha vuelto a captar la atención en redes sociales después de compartir varias fotografías en las que aparece junto a Justin Bieber. Las imágenes, publicadas durante la jornada del martes, muestran a ambos en lo que parece ser un encuentro distendido, pero han desatado un gran número de teorías entre los seguidores del youtuber español y del artista canadiense.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado el motivo de la reunión, el detalle que más ha llamado la atención es que ambos lucen prendas de Skylrk, la marca de ropa fundada por Bieber. Este hecho ha hecho pensar a muchos que podría tratarse de una colaboración o de algún tipo de proyecto conjunto, aunque por el momento no se ha hecho ningún anuncio oficial.

El encuentro ha coincidido con el viaje que Nil Ojeda está realizando por Estados Unidos, donde también se le ha visto acompañado de otras figuras destacadas. En los últimos días, el creador ha compartido imágenes junto al jugador de baloncesto LeBron James, aumentando el interés en su estancia en el país y la posibilidad de que esté trabajando en nuevo contenido para su canal de YouTube.

Por ahora, Ojeda no ha confirmado si publicará un vídeo sobre su encuentro con Bieber, pero sus seguidores esperan que lo haga próximamente. En apenas unas horas, las fotografías se han viralizado, acumulando miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

La aparición del youtuber con una de las mayores estrellas del pop internacional ha sido uno de los momentos más comentados de la semana, y muchos se preguntan si este encuentro marcará el inicio de una nueva etapa profesional para Nil Ojeda.