Entrevista a Galesote, el creador que está revolucionando las redes (y que tienes que conocer): "Dejé de ir al gimnasio solo para grabar"

José Galeano, conocido en las redes sociales como "Galesote", es un tiktoker e influencer andaluz que ha ganado gran popularidad por su estilo cómico y excéntrico. Su ascenso en las plataformas digitales comenzó en octubre de 2023, cuando creó su cuenta de Instagram y, en tan solo 109 días, alcanzó un millón de seguidores. Actualmente, su audiencia se aproxima a los siete millones de seguidores entre TikTok e Instagram.

Recientemente hemos podido conversar con este joven influencer sevillano que nos desvela las claves de su éxito, nos cuenta cuáles son sus vídeos más especiales, su creador de contenido favorito y que planes tiene para el futuro.

¿Cómo era José Galeano antes de convertirse en "Galesote"? ¿Cómo era tu vida antes de las redes sociales?

Jose era un chaval muy alegre, siempre he tenido mucho sentido del humor y es como entendía y entiendo que se puede ser realmente feliz en la vida. Yo antes de las redes estaba un poco perdido laboralmente, tenía muchas ambiciones en mi vida y demasiados frentes abiertos, no conseguía centrarme al completo en ninguno y si lo conseguía tenía muy poca fuerza de voluntad para mantenerme centrado en una misma cosa durante mucho tiempo. Esto de las redes ha encaminado bastante mi vida.

¿Cuándo te diste cuenta de que tenías el potencial para convertirte en creador de contenido?

Siempre he estado creando contenido, de muchos tipos diferentes (humor, motivación, finanzas…) y algunos videos me cogían bastantes visitas de vez en cuando. Era una posibilidad que cabía en mi mente, pero realmente nunca llegué a pensar que llegaría a tanto. Recuerdo estar comiéndome un king ahorro en el Burger King de mi barrio con mi parienta y cerrar mi primera colaboración. Yo me conformaba con 50€ pero le pedí 200€ por si colaba. No dudaron ni un segundo y me enviaron el dinero al momento, me puse hasta a temblar, yo creo que fue el sentimiento más feliz que he recibido nunca en el ámbito laboral, fue el primer fruto de lo que podía ser mi futuro, y encima la casualidad de que estaba acompañado de mi novia y pude disfrutarlo con ella. (Evidentemente la invité a la cena jajajajaj)

¿Recuerdas el momento exacto en el que tu contenido empezó a volverse viral?

Con las caras raras, el video que me marcó el camino fue uno con mi amigo marcos que se titula “Cuando tu amigo se habla con una fea”. A la gente le encantó los gestos que hacíamos con las caras y se viralizó.

He leído que conseguiste superar el millón de seguidores en 100 días en 2023 ¿Qué vídeo o vídeos fueron los más virales de esa locura y como la viviste?

En 109 días exactamente, en esa época prácticamente cualquier video que subía se viralizaba, recuerdo que si un video cogía menos de 2 millones lo consideraba un fracaso de video. Esa época me obsesioné muchísimo con la creación de contenido y llegué a subir 7 videos diarios durante un tiempo. Dejé de ir al gimnasio solo para grabar y dejé de quedar con mis amigos porque lo consideraba una pérdida de tiempo, pensaba que ese tiempo podía estar grabando. De esa época tengo un recuerdo agridulce.

¿Cómo definirías tu estilo de contenido? ¿En qué te inspiras para crear tus videos?

Mis videos se centran principalmente en mis reacciones a situaciones vergonzosas o incómodas. Me inspiro básicamente en cosas que he vivido, me han contado o me imagino y considero situaciones cómicas.

Sabemos que tienes una audiencia enorme, pero ¿cómo manejas la presión de estar constantemente en el ojo público?

No me gusta, generalmente soy un chaval feliz y "echao palante", pero depende del día soy algo más introvertido y esos días me gusta pasar desapercibido y es algo complicado. Supongo que es el precio que hay que pagar. En la calle no es problema, el problema está en que no siento privacidad ni en mi propia casa, prácticamente a diario vienen a casa seguidores a pedir una foto o simplemente a gritar mi nombre.

¿Cómo ha afectado tu fama a tu relación con tus personas más cercanas?

La verdad que bastante bien, mis colegas son unos cabrones y les encanta que me dedique a lo que me dedico, con este trabajo hay muchos temas de los que hablar y muchas experiencias chulas a las que puedo llevármelos conmigo. Y a mi familia pues genial también, son felices mientras yo sea feliz.

Si no te hubieras dedicado a las redes sociales, ¿a qué crees que te estarías dedicando ahora?

Ahora mismo no sé decir qué sería de mí a día de hoy, porque como dije antes estaba bastante perdido, pero mi vida tiraría por el mundo empresarial.

¿Qué parte de ser creador de contenido disfrutas más y cuál es la más difícil para ti?

Lo que más disfruto son los horarios que tengo y el poder trabajar donde quiera, puedo gestionar mi trabajo en cualquier lugar y hacerlo cuando “yo quiera”. Es un privilegio que no podía tener en mis anteriores trabajos, y se agradece muchísimo. Lo más complicado la presión de los números, la sensación de tener que dar la talla, el ser un ejemplo para alguna gente y no sentir que lo eres. Es un sentimiento raro.

¿Tienes algún video que recuerdes con especial cariño por algún motivo concreto?

El video en el que le regalo el trasplante capilar a mi viejo, le pusimos pelo en la cocorota.

¿Ha habido algún momento en el que una publicación tuya haya tenido una repercusión que no esperabas y te haya sorprendido?

Un video que hice apoyando a una buena persona que estaba haciendo una buena labor social, y mucha gente estaba en contra de esta persona y lo pagaron conmigo. Desde entonces intento mantenerme un poco más al margen.

Te hemos visto colaborar con otros creadores de contenido como Cenando con Pablo, ¿Hay algún creador de contenido con el que te gustaría colaborar y que sería tu colaboración soñada?

Sin duda con el calvito del Xokas. Me encanta su contenido, es el creador que más consumo con diferencia. Me gustaría simplemente sentarme a charlar con él acerca de la vida, con o sin cámaras.

¿Qué planes tienes para el futuro tanto en las redes sociales como fuera de ellas?

Me gustaría montar una hamburguesería, me haría bastante ilusión.