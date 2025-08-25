Ya no se esconden: Plex comparte por primera vez una foto con Aitana

Plex ha compartido por primera vez una fotografía junto a Aitana Ocaña en su perfil de Instagram. La imagen fue tomada en un entorno paradisíaco en Indonesia, donde la pareja se encuentra disfrutando de un viaje íntimo rodeado de amigos y familiares. La publicación marca un hito en su relación, que hasta ahora se había mantenido de forma discreta en redes sociales.

Ana, la hermana de Plex, había sido la primera en difundir imágenes del viaje, mostrando momentos de complicidad entre ambos en un grupo relajado en una villa. Ahora, con esta fotografía, el vínculo personal se muestra de manera pública desde un primer plano. Aitana y Plex aparecen juntos sin perder su estilo reservado, y la naturalidad de la instantánea ha sido interpretada por muchos como una confirmación sutil pero clara de la ilusión que tienen con su relación.

Este nuevo paso se produce tras la primera foto que Aitana publicó en julio, coincidiendo con la celebración de su 26.º cumpleaños, en la que ya aparecía junto a Plex entre amigos, y que fue interpretada como su primera confirmación pública del romance.

La pareja ha sido captada en imágenes compartidas por seguidores mientras paseaban de la mano por Bali, un gesto que reforzó la percepción de cercanía y autenticidad en su relación.

Hasta ahora, ambos han cuidado los detalles de su vida juntos, publicando imágenes elegidas por ellos mismos o sus allegados, evitando poses artificiosas y optando por transmitir naturalidad. Esta nueva publicación de Plex, sencilla y sin alarde, refuerza ese planteamiento: una relación compartida sin necesidad de ruido, pero con evidencias que hablan por sí mismas.

Con esta imagen, Plex ha dado un paso simbólico en la narrativa pública de ambos: ya no se esconden, pero tampoco quieren hacer grandes alardes públicos.