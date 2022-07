Las espectaculares fotos de Arigameplays en bikini durante sus vacaciones en Ibiza

Es verano y mientras muchos streamers y youtubers siguen al pie del cañón con series como Karmaland otros se encuentran de vacaciones, desconectando y completamente alejados de los ordenadores.

Es el caso de Auronplay, Biyin, Arigameplays, JuanSGuarnizo y 8cho que decidieron reeditar sus vacaciones del año pasado y volver a pasar unos días de piscina, playa y sol en Ibiza.

A la espera de que vuelvan a los streams en unos días, a principios de agosto, y mientras siguen preparándose para la llegada de Tortillaland 2 que se estrenará el 14 de agosto y de la que ya se conoce la lista completa de los 36 participantes.

Pero aunque estén de vacaciones no han dejado de compartir momentos en sus historias de Instagram ni de subir alguna foto juntos o solos.

Algunos han sido más silenciosos que otros y mientras Auronplay y Biyin apenas han tocado las redes sociales tanto 8cho como Arigameplays han estado bastante activos dejando que podamos ver cómo están siendo sus vacaciones en ‘familia’.

Pero sin duda las fotos que han arrasado en Instagram y que han generado más comentarios han sido las que ha subido Airigameplays en bikini dentro del camarote de un yate que el grupo había alquilado.

Ari ha aprovechado un momento en que la embarcación estaba quieta para hacerse un selfie en el espejo luciendo un bikini azul con manchas blancas que dejaba a la vista el tatuaje que tiene en el abdomen.

"Linda como siempre, eres muy hermosa Abi", "Todo te queda bien, bella", "¿Cómo le haces para ser tan hermosa?" y "Al final si lograste tomarte la foto entre tanto salto del yate", fueron sólo algunos de los más de 1.700 comentarios que recibió en la imagen que ha superado el millón de corazones.

Una vez más ha demostrado que no hay nada que se le resista y que cualquier prenda, bañador o bikini que se ponga le queda espectacular. La streamer mexicana de 24 años tiene una figura que no deja indiferente a nadie y no duda en mostrarla compartiendo en Instagram, donde acumula más de 11 millones de seguidores, las fotos más explosivas.