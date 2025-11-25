Esta es la sorprendente expresión uruguaya que llamó la atención a Ibai Llanos durante su visita al país

Ibai Llanos protagonizó una de las escenas virales de estos días durante su estancia en Uruguay. Su recorrido por el centro de Montevideo, donde entrevistó a transeúntes acerca del origen del mate y del dulce de leche, dejó varios momentos espontáneos. Sin embargo, hubo un gesto cotidiano que lo sorprendió más que cualquier otra cosa.

En un vídeo compartido en sus historias de Instagram, Ibai confesó sentirse fascinado por la forma en que los uruguayos se despiden. "Una cosa que me parece increíble de Uruguay es su manera de despedirse", explicó. Según relató, prácticamente todas las personas con las que se cruzó concluían la conversación con un entusiasta "¡Vamo arriba!".

La expresión, común en el país, funcionó para Ibai casi como un mensaje de ánimo permanente. "Es una motivación que te apetece ponerte la camiseta de Uruguay y defender los colores uruguayos en el Mundial de fútbol", bromeó el creador de contenido, destacando el tono optimista y energético que transmite la frase.

Intrigado por su significado, decidió preguntarlo directamente a los propios uruguayos. "¿Qué significa 'vamo arriba'? Es como "vamos con todo". En vez de decir "adiós", dicen "vamo arriba", añadió, dejando claro que la expresión tiene un sentido más alentador que simplemente una despedida formal.

El comentario de Ibai no tardó en viralizarse, con miles de usuarios uruguayos celebrando que el streamer destacara una de las expresiones más representativas de su idiosincrasia. Su reacción también abrió conversaciones en redes sobre otros modismos locales que sorprenden a quienes visitan el país por primera vez. Esta vez, un simple "¡Vamo arriba!" fue suficiente para conquistar su atención y sumar un nuevo elemento a la lista de expresiones que lo sorprenden alrededor del mundo.