Estalla la guerra entre Rioboo y Suzyroxx tras una inoportuna broma de Ibai Llanos

La guerra entre Riobo y Suzyroxx ha estallado. El origen del conflicto se sitúa en un comentario realizado por Ibai Llanos durante uno de sus directos. El streamer contrastó la proyección reciente de Rioboo, que ha ganado visibilidad grabando contenidos con el futbolista Lamine Yamal, con la participación de Suzyroxx en la Pokémon Twitch Cup. La frase, planteada en clave de humor, fue suficiente para activar una reacción que llevaba tiempo gestándose.

Suzyroxx abordó la cuestión en su propio canal y lo hizo con un tono claramente emocional. La creadora explicó que la comparación con Rioboo ha sido una constante en su carrera y que, en su opinión, siempre ha salido perjudicada. Afirmó sentirse invisibilizada durante periodos en los que su compañero acumulaba oportunidades y criticó que, lejos de apoyarla, él hubiera tenido actitudes que le resultaron dolorosas. En su relato, Suzy señaló supuestos "feos", comentarios a sus espaldas y una falta de reconocimiento compartido desde su entrada en KOI, organización en la que ambos coincidieron. Que la broma procediera de Ibai, una figura clave en ese ecosistema, agravó su malestar.

La respuesta de Rioboo no tardó en llegar y se produjo a través de la red social X. En un mensaje directo, acusó a Suzyroxx de aprovechar la situación para construir una imagen negativa sobre él y le reprochó no haberle confrontado antes de manera privada. "Suéltame el brazo", escribió, dando a entender que el conflicto se estaba prolongando de forma innecesaria. Poco después, esos tuits fueron eliminados.

Tras borrar sus mensajes, Rioboo explicó que había recibido amenazas de muerte por parte de algunos usuarios, un extremo que evidenció hasta qué punto la discusión se había desbordado. La escalada de reacciones puso de manifiesto la fragilidad de los equilibrios dentro del mundo del streaming, donde bromas, comparaciones y viejas dinámicas pueden convertirse en conflictos abiertos en cuestión de horas.

Por el momento, ninguno de los dos ha dado por cerrado el asunto. Lo ocurrido deja al descubierto tensiones acumuladas y vuelve a situar en el centro del debate la presión constante y la exposición pública que acompañan a los creadores de contenido.