Fabiana Sevillano regresa a las redes cargada de indirectas

Fabiana Sevillano sorprendió a sus seguidores al reaparecer en Instagram después de la pausa que anunció a mediados de septiembre. La influencer había decidido alejarse de las redes sociales tras semanas de controversia y rumores en torno a sus relaciones personales y a las polémicas que protagonizó con figuras como Pablo Vera, Clers y Sofía Surferss. En su despedida, dejó claro que el desgaste emocional y la presión de los comentarios negativos la habían llevado a desconectarse, apuntando directamente a "la gente" como una de las razones de su retiro temporal.

Su regreso, sin embargo, ha sido todo menos discreto. Fabiana publicó una foto con la frase "Se acabaron las tonterías ya aquí. He vuelto", acompañada de la canción Se acabó de María Jiménez, un himno de empoderamiento y ruptura que muchos interpretaron como una declaración de intenciones. Con este gesto, la influencer no solo anuncia que vuelve, sino que lo hace dejando claro que no piensa tolerar el mismo tipo de ataques que la hicieron apartarse.

Además, compartió una captura de pantalla de una conversación con su hermana que añade una dosis de humor y autoironía al momento. En el mensaje, su hermana le recuerda una frase que la propia Fabiana le había dicho años atrás: "Cuando estés triste piensa que las cosas pasan por algo, en concreto por pendeja, espabila". Este guiño ha sido interpretado por sus seguidores como una forma de reafirmarse, mostrar que ha aprendido de la experiencia y recuperar el control de su narrativa.

El regreso de Fabiana Sevillano, cargado de indirectas y mensajes velados, confirma que la influencer está dispuesta a retomar su espacio en redes con más fuerza y actitud que nunca, dejando claro que esta nueva etapa será en sus propios términos.