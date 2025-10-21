Fallece a los 29 años Daniel Naroditsky, creador de contenido y gran maestro de ajedrez

Daniel Naroditsky, nacido en California en 1995, ha fallecido de manera imprevista a los 29 años, según han informado medios estadounidenses y especializados en ajedrez. El gran maestro alcanzó notoriedad tanto por sus resultados sobre el tablero como por su actividad en plataformas digitales, donde compartía análisis, partidas en vivo y estrategias con miles de seguidores.

Naroditsky alcanzó el título de gran maestro (GM) en 2014, convirtiéndose en uno de los ajedrecistas más jóvenes en lograrlo en Estados Unidos. A lo largo de su carrera dejó victorias memorables y fue considerado un prodigio del ajedrez desde joven. Además, había participado en torneos internacionales y representado a su país en competiciones por equipos.

Más allá de su desempeño competitivo, Naroditsky se había consolidado como una figura destacada en el ámbito del streaming y la creación de contenido educativo sobre ajedrez. Su canal en plataformas como Twitch y YouTube contaba con una audiencia fiel que valoraba su estilo didáctico y cercano.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una profunda consternación en la comunidad del ajedrez ante la pérdida de un jugador que combinaba talento, carisma y presencia digital. Aunque no se han dado a conocer oficialmente las causas de la muerte, los mensajes de condolencia han inundado redes sociales.

Colegas de profesión, seguidores y organizaciones del ajedrez expresan su pesar y resaltan la influencia de Naroditsky en la promoción de este deporte en línea. Su trayectoria en plataformas digitales, unida a sus logros sobre el tablero, le convirtió en un referente tanto para jugadores en formación como para entusiastas del ajedrez.

La ausencia de Daniel Naroditsky deja un vacío en el ámbito del ajedrez contemporáneo y en el de la creación de contenido. Su legado permanece en las partidas que jugó, en los vídeos que compartió y en la comunidad que ayudó a construir en torno a este deporte ciencia.