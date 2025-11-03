Fati Vázquez celebra en redes la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

La influencer Fati Vázquez y el futbolista Lamine Yamal tuvieron un comentado romance pasajero este verano en Italia, lo que generó muchos comentarios, sobre todo por la diferencia de edad entre ambos. Ahora que el futbolista lo ha dejado con Nicki Nicole la gallega ha tardado en reaccionar a lo sucedido en redes sociales.

Claramente Fati Vázquez no salió muy bien parada de su relación Yamal ya que no ha parado de hablar de el desde que lo dejaron, fueron unos pocos polémicos meses pero muy intensos. En una entrevista con el youtuber Mowlihawk, Fati dio detalles sobre cómo se fue su primer encuentro con el futbolista. Según ella, Yamal tenía todo planeado como la actividad de la moto de agua que más tarde nos dio la famosa foto que recorrió todo internet. Además, Fati contó que el jugador había hecho las mismas actividades semanas antes con otra chica, dejando entrever cómo suele comportarse el delantero del Barcelona.

Ahora la ruptura de Nicki Nicole y Lamine Yamal, están surgiendo muchas especulaciones sobre los motivos de la separación, incluyendo rumores de una posible infidelidad tras ser visto en Barcelona con una joven modelo con la que habría tenido un romance anteriormente.

Para Fati Vázquez, la ruptura no ha sido ninguna sorpresa. En la entrevista con Mowli, que se publicó hace tres semanas, el youtuber le preguntó cuánto creía que duraría la relación entre Yamal y Nicki Nicole. La influencer respondió: "Cuatro meses, antes de Navidad o por Navidades, antes de que acabe el año, cien por cien. Esa es mi apuesta".

Nada más enterarse de la ruptura, Fati compartió en sus historias de Instagram un fragmento de la entrevista donde hacía su predicción, junto a otra historia en la que se llamaba a sí misma pitonisa, bromeando: "Para contrataciones de predicción de futuro: +34 666 123 456 JAJAJAJ".

No sabemos los motivos de la ruptura pero está claro que la vida amorosa de Lamine Yamal es tan ajetreada como la deportiva y no para de darnos titulares.