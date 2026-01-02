Fati Vázquez pasa las Navidades y la Nochevieja sola y reivindica la paz como forma de cerrar el año

El calendario navideño volvió a situar a Fati Vázquez en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez no por un vínculo sentimental ni por apariciones públicas, sino por una reflexión personal difundida a través de sus historias de Instagram. La creadora de contenido, que durante el último año ha tenido una notable exposición mediática, optó por mostrar una escena cotidiana y sin artificios para describir cómo pasó el día de Navidad.

En una storie publicada el 25 de diciembre, Vázquez narró el regreso a casa sin compañía ni celebraciones. "Llegas a tu casa, nadie te espera. Todo está como lo dejaste", escribió, antes de detallar pequeños gestos domésticos que construyen su relato: prepararse "tu té favorito" y disfrutar de "el postre fit que te pasaste haciendo toda la tarde anterior". El mensaje cerraba con una afirmación breve y contundente: "La vida es esto. Paz". Una frase que muchos interpretaron como una reivindicación de la soledad elegida frente a las expectativas sociales propias de estas fechas.

Días después, con la llegada de la Nochevieja, Fati Vázquez volvió a compartir una reflexión más extensa. En ella contextualizaba su situación familiar y explicaba que "hace varios años que mis padres no celebran el fin de año, ni cenas, ni uvas, ni trajes de gala para despedir el año". En ese marco, relató cómo vivió la despedida de 2025: "Este año he tomado las uvas sola, en chándal, y lo más importante: en paz".

El texto se alejaba del tono festivo habitual para centrarse en un balance personal del año que terminaba. Vázquez agradecía a 2025 "por enseñarme tanto", enumerando aprendizajes vinculados al autocuidado y la autoestima: "a ponerme en primer lugar, a quererme, a valorarme, a respetarme y a aprender a estar conmigo misma y aceptarme, con mis virtudes y con mis defectos". La reflexión concluía con un deseo claro de evolución personal y una felicitación: "Feliz 2026 a todxs".

Más allá del contexto mediático que ha rodeado a la influencer durante los últimos meses, sus palabras dibujan un cierre de año alejado del ruido y centrado en la calma. Un testimonio que muestra otra forma de transitar las fechas señaladas, donde la ausencia de celebración no se vive como carencia, sino como un espacio de equilibrio personal.