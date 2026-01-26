Folagor presenta "la serie de su vida": un Dualocke contra Rubius

Folagor dio a conocer hace unos días el lanzamiento de una nueva serie centrada en Pokémon, retomando el formato Dualocke, una modalidad que enfrenta a dos jugadores bajo reglas estrictas y penalizaciones permanentes ante la derrota de sus criaturas. Se trata de un concepto que el creador ha desarrollado en varias etapas de su carrera y que forma parte de su identidad como streamer especializado en el universo Pokémon.

La principal novedad de esta edición es la elección de Rubius como contrincante. El creador noruego-español cuenta con una relación conocida con la franquicia de Nintendo, especialmente vinculada al coleccionismo de cartas y al interés por su imaginario, aunque hasta ahora no se había enfrentado a un reto de estas características dentro del videojuego. Su participación supone un cruce entre dos perfiles con trayectorias y públicos diferentes, lo que ha contribuido a amplificar el alcance del proyecto desde su anuncio.

En términos de experiencia, Folagor parte como favorito. Su conocimiento profundo de las mecánicas del juego y su historial en formatos competitivos le sitúan en una posición de ventaja inicial. No obstante, la serie ha incorporado un elemento destinado a equilibrar la competición: Rubius podrá apoyarse en las decisiones de su chat durante las partidas. Esta interacción directa con la audiencia introduce un componente colectivo que altera la dinámica tradicional del Dualocke y añade un factor de imprevisibilidad.

La serie comenzó oficialmente el 25 de enero y, desde su primera emisión, ha registrado una elevada expectación en plataformas de streaming y redes sociales. Comentarios, clips y reacciones han circulado con rapidez, consolidando el proyecto como uno de los estrenos más comentados del inicio de 2026 en el ámbito de los creadores de contenido en español.

Más allá del resultado competitivo, el Dualocke entre Folagor y Rubius se presenta como un experimento que, sin duda, saldrá bien. La colaboración refuerza la tendencia de formatos compartidos entre grandes streamers y confirma el interés sostenido que Pokémon sigue generando como eje central de contenidos digitales.