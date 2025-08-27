Frank Cuesta estalla como nunca contra Chi tras un comentario cruel sobre la muerte del padre de Paloma

Frank Cuesta protagonizó ayer una reacción especialmente explosiva en un stream, tras leer un mensaje muy cruel sobre el fallecimiento del padre de su pareja, Paloma. El comentario fue atribuido a una cuenta vinculada a su excolaborador Luciano, también conocido como Chi—con quien mantiene una tensa disputa pública—.

El creador español expresó que ese mensaje representó "la gota que colmó el vaso". En el directo aseguró que, de continuar con esas conductas, recurriría a medidas concretas para evitar que Chi tuviera acceso a Europa, dando a entender que buscará resguardar la seguridad de su entorno.

Posteriormente, Cuesta publicó un tuit en el que se podía leer lo siguiente: "El acoso a Paloma por parte de un malnacido inútil, ha llegado a hacer referencias a la muerte de su padre por cáncer de pulmón, diciendo que yo llevare el mismo camino que su padre!! Seguir juntandoos y creyendo a este estafador, acosador, manipulador y mentiroso. Perdón por el cabreo de hoy en el directo...pero ver el mensaje me ha hecho estallar".

Esta explosión se suma a una serie de enfrentamientos previos entre Cuesta y su excolaborador. En abril, Frank ya había publicado un contenido crítico, acusando a Chi de campañas de difamación, amenazas e insinuaciones muy graves, incluyendo referencias a fiestas con menores o la manipulación de imágenes íntimas de su entorno personal.

El vínculo entre ambos se había deteriorado tras años de colaboración, donde Chi era responsable de aspectos administrativos y organizativos del Santuario Libertad en Tailandia. Según Cuesta, la ruptura se originó en disputas sobre gestión de recursos y acceso a espacios profesionales. Este nuevo episodio mediático pone en evidencia el impacto personal y público de la disputa, donde se mezclan elementos de confianza, traición y exposición continua. Cuesta denunció que la intensificación del conflicto ha afectado no solo a él, sino también a su familia, incluidos sus hijos.

A día de hoy, Frank Cuesta se encuentra en una situación delicada, reforzada por el apoyo de autoridades frente a las amenazas recibidas. Desde el Santuario, asegura que mantiene su actividad habitual y ha recibido apoyo institucional ante el presunto acoso continuo por parte de Chi. Este es el último capítulo de un enfrentamiento donde se han cruzado acusaciones personales, filtraciones y confrontaciones en directo, dejando claro que la disputa se ha convertido en algo más que una discordia profesional.