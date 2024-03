La Gata de Schrödinger denuncia sus imágenes explícitas creadas con IA, y recibe comentarios de odio por ello

Las fotos explícitas creadas por inteligencia artificial son uno de los asuntos que están poniendo más en jaque a esta tecnología que tan en boga está últimamente. No son pocos los casos de celebridades e influencers que han sido víctimas de la generación de imágenes falsas, y las denuncias de grandes estrellas como Taylor Swift han servido para generar un precedente legal en su contra. Aun así, los ejemplos de deepfakes hechos con IA rara vez tienen consecuencias cuando las víctimas son personas con poca o ninguna influencia, y cada vez son más los que se quejan de que este tipo de actos queden impunes. La periodista y divulgadora Rocío Vidal, conocida en redes como La Gata de Schrödinger, acaba de denunciar las imágenes explícitas que se han creado con su cara gracias a la IA, y la reacción de muchos ha dado bastante sobre lo que reflexionar.

Rocío Vidal ha puesto el foco no tanto en su caso en particular, sino en el de muchas adolescentes que están siendo víctimas de este tipo de imágenes creadas por IA por culpa de sus compañeros de clase. Algunas de estas imágenes consiguen aparentar ser lo suficientemente reales como para que parezca que, en realidad, se ha filtrado un desnudo de esa persona, y muchas chicas menores de edad están recibiendo un gran acoso por situaciones como esta. Las imágenes creadas por IA se comparten en todo su instituto, pero son interpretadas como desnudos reales, y no como fotografías falsas de las chicas.

Hay quienes se atreven a justificar este tipo de creación de imágenes cuando es una celebridad o influencer la que aparece en ellas, con el pretexto de que son personas muy deseadas. Por suerte, cada vez son más los tribunales que dictan sentencias en contra de los creadores de este tipo de imágenes, y es probable que la tecnología de generación de imágenes esté cada vez más limitada en lo que al material explícito se refiere. ¡Ninguna conducta de este estilo debe dejarse pasar por alto, siempre es importante denunciar!