La Gata de Schrödinger responde a las críticas por los pagos que recibió del Gobierno para realizar actividades de divulgación científica

La divulgadora científica La Gata de Schrödinger ha emitido una respuesta pública ante la polémica generada por los pagos que recibió, junto a otros divulgadores, del Ministerio de Ciencia para un programa educativo en colegios. En un mensaje en X ha defendido el propósito del proyecto y ha aclarado el contexto real de las actividades que se llevaron a cabo.

La controversia se inició tras conocerse que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, destinó más de 446.000 euros a un programa de divulgación científica denominado Science Truck entre 2019 y 2020. Según datos publicados, parte de los montantes fueron asignados a la producción de contenidos audiovisuales —78 vídeos— y a actividades relacionadas con llevar ciencia a centros educativos por toda España.

El programa consistía en llevar un camión laboratorio a diferentes localidades para realizar experimentos, montar platós y acercar la ciencia a estudiantes de primaria y secundaria con sesiones presenciales. La actividad terminó viéndose interrumpida por la pandemia y no se retomó posteriormente, lo que generó preguntas sobre la eficiencia del gasto y sobre la relación entre los pagos y los resultados publicados en vídeo.

En este contexto, La Gata de Schrödinger, una de las creadoras implicadas en el proyecto, ha salido al paso de las críticas a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje defendió el valor educativo de la iniciativa y puso el acento en la labor que implicaba más allá de la producción de contenidos audiovisuales. "Un proyecto chulísimo en el que compañeros divulgadores y yo íbamos a colegios por toda España y montábamos platós y experimentos", escribió, destacando que se trataba de una actividad presencial con un componente práctico importante.

La divulgadora lamentó que se simplificara la naturaleza del proyecto reduciéndolo exclusivamente a "unos vídeos". "Afirmar que fue por unos vídeos, y no que era un programa científico en directo con todo el curro de tanta gente que lleva detrás, es, como poco, capcioso", afirmó, sugiriendo que las críticas no toman en cuenta la complejidad y el esfuerzo humano implicado en el programa.

Asimismo, La Gata de Schrödinger reconoció la posibilidad de que haya personas a las que no les parezca adecuada la remuneración de este tipo de actividades: "Me imagino que hay gente que le parece mal que se acerque la ciencia a los más jóvenes y que sea remunerado" dijo, en alusión a la valoración subjetiva de este tipo de iniciativas. Sin embargo, también animó a consultar los materiales generados, afirmando que "podéis ver los programas en YouTube, merecen la pena".

Su respuesta pone de manifiesto la tensión entre la percepción pública de cómo se emplean los fondos públicos y la visión de los profesionales que trabajan directamente en los proyectos financiados. La conversación sobre la transparencia y el impacto real de iniciativas de divulgación científica sigue abierta, mientras La Gata de Schrödinger y otros participantes defienden el valor pedagógico y social de su trabajo.