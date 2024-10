Gemita reconoce la infidelidad a Auronplay y este se sincera: "No solo me rompió el corazón, lo arrancó y lo pisoteó"

Después de semanas de especulaciones, AuronPlay y Gemita han decidido romper su silencio sobre su ruptura, generando una gran polémica en redes sociales. Ambos streamers compartieron sus versiones de lo sucedido, mostrando perspectivas muy distintas sobre cómo terminó su relación. Auron, en un directo el pasado sábado, expresó que Gemita no solo le rompió el corazón, sino que lo arrancó y pisoteó, dejando clara su decepción y dolor tras la separación. Sin embargo, fue Gemita quien ofreció una visión más profunda de lo ocurrido, describiendo cómo la relación pasó de ser aparentemente perfecta a una auténtica "historia de terror".

En su directo, Gemita confesó que la relación no comenzó de la mejor manera y admitió haber cometido errores, como las infidelidades que ya había reconocido anteriormente. Sin embargo, según su relato, la situación se volvió más complicada cuando pidió a Auron que cerrara ciertos temas de su pasado, lo cual él no manejó bien. Poco después, tras confesarle a Auron un acercamiento con otra persona, la streamer se encontró con una reacción que nunca había visto antes: "A raíz de esto es cuando empieza la historia de terror. Me encontré con gritos, insultos, amenazas... Me encontré una versión de él que no había visto nunca, y eso me asustó", relató.

Por su parte, Auron dejó claro que el comportamiento de Gemita durante la relación le causó un profundo dolor. Aunque ella reconoció que mantuvo ciertos acercamientos con otras personas, Auron afirmó sentirse traicionado, describiendo el daño emocional que le había causado. En palabras de Auron: "No solo me rompió el corazón, lo arrancó y lo pisoteó", dejando entrever que la valenciana fue la responsable principal del deterioro de su relación.

A pesar de las acusaciones de Auron, Gemita explicó que, tras intentar continuar con la relación, la situación solo empeoró: "He dejado pasar comportamientos de manipulación porque creía que me los merecía", afirmó en una dura declaración. Según Gemita, Auron llegó a utilizar su posición social para intentar influir en su vida profesional, incluso recurriendo a conocidos en común para obtener información y hablar mal de ella.

Ambos streamers, que parecían una de las parejas más queridas por la comunidad, han mostrado que su relación estaba lejos de ser tan idílica como aparentaba en redes sociales. Con estas revelaciones, queda claro que la ruptura ha sido dolorosa para ambos, y que los seguidores de Auron y Gemita seguirán pendientes de cómo se desenvuelve esta historia en los próximos días.