Gemita habla de sus rupturas con AuronPlay y TheGrefg: "Entendí que, aunque yo saliese a explicarme, iba a dar igual"

Hace ya un buen tiempo que Gemita salió del foco de las críticas de las redes, después de que sus rupturas con las superestrellas del streaming AuronPlay y TheGrefg generasen oleadas de comentarios de odio hacia ella. Dos fandoms muy grandes y muy fieles a su favorito la insultaron de formas muy graves durante meses, y aunque en un principio Gemita trató de calmar las aguas con diversas explicaciones, finalmente prefirió retirarse y guardar silencio, a pesar de que muchos siguiesen lanzándole críticas en todos sus perfiles en redes. Ahora, cuando todo aquello ha quedado atrás, ha decidido reflexionar en un podcast al que fue invitada sobre todo lo que le ocurrió.

Como no podía ser de otra manera, las declaraciones que ha realizado, a pesar de que no incluyan a AuronPlay o a TheGrefg de manera explícita, han llamado la atención de los seguidores de ambos, que no han tardado en recordar las razones por las que Gemita fue criticada en su momento. Los rumores sobre infidelidad pesaron mucho, y a pesar de que este sea un asunto privado del que solo AuronPlay y Gemita tienen la información completa, muchos creen que se sabe lo suficiente como para justificar las críticas hacia la influencer.

Por suerte, estas palabras de Gemita no han reavivado demasiado las llamas de lo que vivió en su momento, y es probable que haya una buena mayoría silenciosa que haya escuchado sus palabras en el podcast y haya simpatizado con lo que le ocurrió. Sea como sea, lo que está claro es que todos los protagonistas de esta historia han pasado página y están en nuevos capítulos de su vida, así que habrá que esperar que estas declaraciones sean lo último que escuchemos sobre este tema.