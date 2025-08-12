¿Lo han dejado Kylie Jenner y Timothée Chalamet? Estas son las pistas que podrían demostrarlo

Desde que reconocieron su romance, Kylie Jenner y Timothée Chalamet han cautivado al público por su discreción. Sin embargo, en los últimos días, las señales en redes sociales han avivado los rumores sobre una posible ruptura tras casi dos años de relación.

La chispa que ha encendido las especulaciones surgió cuando el actor no apareció entre los invitados de fiesta del 28 cumpleaños de la influencer y empresaria. Su ausencia en las imágenes y vídeos compartidos levantó cejas en su comunidad de seguidores. A ello se sumó su silencio en redes, sin felicitaciones públicas ni mensajes dedicados.

Por su parte, Kylie colgó en sus historias una serie de canciones asociadas al desamor, como Lover, You Should’ve Come Over de Jeff Buckley y Crying, Laughing, Loving, Lying de Labi Siffre. Canciones consideradas por muchos como simbólicas o reveladoras del estado emocional de la cantante.

La ausencia de ambos en apariciones públicas compartidas refuerza esta impresión. Aunque hasta la fecha no ha habido ninguna confirmación oficial de ruptura, el conjunto de pistas no ha pasado inadvertido.

Otra posible explicación apunta a los compromisos profesionales. Timothée continúa rodando la tercera parte de Dune en Europa, lo que podría haber coincidido con la celebración del cumpleaños familiar de Kylie, limitando así su presencia.

Mientras tanto, ni uno ni otro han emitido comentarios al respecto. La situación mantiene en vilo a sus seguidores, que analizan cada publicación en busca de nuevos indicios. Sea cierto o simplemente fruto de la interpretación digital, lo cierto es que esta situación vuelve a colocar a la pareja en el centro del debate mediático.