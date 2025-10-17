Hideo Kojima, muy criticado por defender el uso moderado de la inteligencia artificial: "Solo la usaría en tareas tediosas"

Ayer, Hideo Kojima causó un gran revuelo en X al publicar un tuit sobre su forma de ver la IA. En dicho tuit, el padre de Metal Gear abordó la creciente presencia de la inteligencia artificial en la creación de contenido, especialmente en videojuegos. Aunque reconoce el potencial tecnológico de la IA, el desarrollador japonés ha expresado reservas respecto a su aplicación en los procesos artísticos, defendiendo que su uso debería limitarse a tareas repetitivas o rutinarias.

Kojima explicó que, en su visión, la IA puede servir para agilizar trabajo mecánico: "Me gustaría que la IA se encargara de las tareas tediosas, lo que reduciría los costos y el tiempo... co-creando con la IA en lugar de simplemente usarla". En cambio, afirmó que nunca delegaría aspectos visuales, narrativos o de diseño que implican la capacidad de dotar de alma y emoción a las historias.

El creador mencionó que su enfoque es incorporar la IA como herramienta auxiliar, no como reemplazo creativo. "Yo lideraría la parte creativa y usaría la IA para aumentar la eficiencia", comentó. En su opinión, ciertas decisiones artísticas y estéticas solo pueden surgir del instinto humano, la experiencia y la conexión emocional con el público.

Al hablar sobre colaboración con un amigo, Kojima señaló que su filosofía personal es que la IA solo debe encargarse de lo mecánico para dejar espacio a los humanos en las facetas que requieren sensibilidad. Esta postura coincide con propuestas actuales en otras industrias, donde la IA se emplea para tareas administrativas o de procesamiento de datos, mientras los humanos mantienen el rol central creativo.

La declaración del reconocido desarrollador ha sido destacada en medios especializados y ha generado debate entre desarrolladores y aficionados sobre el límite ético y profesional del uso de IA en la industria del videojuego. Sus palabras ofrecen una perspectiva moderada y equilibrada: valora la eficiencia de las máquinas, pero insiste en preservar el corazón creativo humano.