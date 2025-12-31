Ibai aclara un año después las impactantes imágenes de su llegada en silla de ruedas al aeropuerto: "Mi madre me preguntó si estaba vivo"

Más de un año después de que unas imágenes suyas recorrieran las redes, Ibai Llanos ha decidido explicar qué ocurrió realmente en aquel episodio que generó tanta preocupación y especulación. El streamer ha relatado ahora, con detalle, el contexto médico y personal que le llevó a aparecer en silla de ruedas y aparentemente inconsciente tras un viaje internacional.

Las escenas se produjeron en el verano de 2024, a su regreso a España después de viajar a Monterrey, donde se disputó la final de la Kings League. En ese torneo, el equipo de Ibai, Porcinos, se proclamó campeón del mundo. La celebración deportiva, sin embargo, quedó rápidamente eclipsada por unas fotografías tomadas en el aeropuerto que mostraban al creador de contenido visiblemente debilitado, trasladado en silla de ruedas y con los ojos cerrados.

Durante una reciente conversación en un podcast, Ibai decidió volver a aquel momento y explicar qué sucedió realmente. Según su propio relato, el problema comenzó antes incluso de subir al avión. "Yo estaba en México en la final de Monterrey y estaba muy malo, 39 de fiebre", contó. El streamer describió un estado físico extremo: "Iba en el avión viendo fantasmas, esto que tienes tanta fiebre que vas muy jodido".

Pese a encontrarse en esas condiciones, decidió volar de regreso. "Pillé el avión con mucha fiebre, que creo que es poco recomendable, pero dije: me tapo y que sea lo que Dios quiera", explicó. La situación no mejoró al aterrizar en España. "Me costaba mucho caminar, de la fiebre que tenía no podía caminar", añadió, recordando que su rostro era fácilmente reconocible en un aeropuerto lleno de gente.

Fue entonces cuando intervino el personal de seguridad. "Vino uno de seguridad del aeropuerto y me dijo que me iba a llevar en silla de ruedas para que saliera del aeropuerto sin que nadie me pidiera fotos", relató Ibai. A esa medida se sumó una decisión improvisada: "Tuve la brillante idea de hacerme el dormido. Digo, me hago el dormido y así nadie me puede molestar".

Las imágenes, sin embargo, no evitaron la alarma pública. "Tuve tan mala suerte que estaba la cadena de televisión más famosa de España con un micrófono", recordó. La preocupación llegó también al ámbito familiar. "Después de esto me habló mi madre y me preguntó si estaba vivo". Mirando atrás, Ibai resumió aquel episodio como un punto crítico: "Silla de ruedas, viniendo de México, inconsciente… toqué el infierno".