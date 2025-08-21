Ibai arrasa con su Mundial de Desayunos: 16 países compiten en esta deliciosa (y polémica) batalla viral

El Mundial de Desayunos ya ha comenzado a calentar motores, y con él, la comunidad. Ibai Llanos ha convertido la eterna pregunta sobre cuál es el mejor desayuno del mundo en una competición al estilo de la Copa del Mundo. El torneo arranca con duelos en octavos de final, pasando después por cuartos, semifinal y una gran final.

Hasta 16 países compiten por dejar su huella culinaria: Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Japón, Chile y otros más están en las llaves. El duelo inaugurador enfrenta al pan con chicharrón peruano contra los chilaquiles mexicanos. El sistema de votación es tan sencillo como efectivo: Ibai publica dos comentarios (uno por país) y los seguidores deciden con un like.

Precisamente ese choque entre Perú y México ha sido de los más intensos. El platillo peruano parece haber arrasado en votos, y el propio Ibai bromeó con lo ocurrido: "Los peruanos están mal de la cabeza" por la intensidad de su apoyo, una afirmación que logró viralizarse aún más.

La iniciativa ha despertado también elogios: reconocidos chefs destacan la frescura de acercar la diversidad gastronómica al público joven a través de un formato divertido e interactivo.

No obstante, el mundial ya está generando debates: hay críticas por la ausencia de potencias como Italia, India o China, y se discute la autenticidad de los platos elegidos por cada país.

Con millones de visualizaciones y participación masiva de seguidores y cuentas oficiales, el Mundial de Desayunos se ha convertido en el nuevo escenario de entretenimiento que combina humor y gastronomía (y algo de debate, claro).