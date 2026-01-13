Ibai se atreve a juntar a Clers y Fabiana Sevillano en su nuevo formato de YouTube

El nuevo contenido de Ibai Llanos se articula en torno a un experimento sencillo en apariencia, pero eficaz desde el punto de vista del entretenimiento. El vídeo plantea un juego de infiltración en el que un grupo debe descubrir quiénes son los participantes que no encajan con la identidad que aparentan. Todo ello se desarrolla a través de pruebas auditivas y sin contacto visual inicial, lo que obliga a basar los juicios únicamente en en las respuestas.

En la primera parte del formato, dos hombres se infiltran en un grupo compuesto por seis mujeres. Con los ojos cerrados y escuchando voces distorsionadas, las participantes deben identificar quiénes son realmente hombres haciéndose pasar por mujeres. En este tramo del vídeo, los infiltrados son Ibai y Reven, que participan de manera activa en las conversaciones y respuestas para despistar al grupo.

La segunda prueba invierte el planteamiento inicial. En esta ocasión, dos mujeres se infiltran en un grupo formado por seis hombres, siguiendo exactamente la misma mecánica: voces modificadas, ausencia de contacto visual y preguntas cruzadas para tratar de descubrir la identidad real de cada participante. Las infiltradas en esta fase son Clers y Fabiana Sevillano, dos creadoras de contenido cuya presencia no pasó desapercibida para la audiencia.

La participación de Clers y Fabiana Sevillano llamó especialmente la atención por un elemento ajeno al propio formato. Ambas han estado relacionadas, en distintos momentos, con el influencer Pablo Vera. Fabiana Sevillano mantuvo una relación sentimental con él durante un largo periodo, mientras que Clers fue vista recientemente junto a Vera en Puerto Rico, donde asistieron a un concierto de Bad Bunny, lo que dio lugar a rumores sobre una posible relación.

Más allá de estos comentarios paralelos, el nuevo formato de Ibai mantiene su línea de experimentación constante en YouTube. El creador sigue apostando por ideas que combinan juegos, rostros conocidos y dinámicas divertidos, consolidando un tipo de contenido que prioriza la interacción y la sorpresa como elementos centrales.