Ibai y Auron vuelven a juntarse en directo y reviven con nostalgia la etapa de TortillaLand

Auron e Ibai volvieron a juntarse en directo después de un buen tiempo sin hacerlo y, entre otras cosas, charlaron acerca de TortillaLand. Ibai comenzó la conversación dejando clara su admiración por el proyecto que unió a decenas de creadores de contenido: "Yo siempre lo he dicho, para mí la gran serie, la mejor serie en la que he estado en mi vida es TortillaLand. Ha habido grandes momentos".

El streamer vasco aprovechó para destacar la primera temporada como la más especial: "A mí TortillaLand 1 me parece insuperable y siempre estaré agradecido que me invitases. Tortilla 2 fue muy top, pero es que Tortilla 1... Yo sé que igual hay gente a la que no le mola el Minecraft y tal y que cuando no entiende nuestro lore piense que es una mierda, pero es que fue increíble, me vienen muchos recuerdos".

Por su parte, Auron también compartió su visión sobre aquellos meses de grabación, poniendo el acento en la dinámica del grupo: "Las reuniones en el patio, el Cuervo metiendo mierda... era increíble". Sus palabras despertaron la complicidad de Ibai, que asentía mientras rememoraban anécdotas que los espectadores más veteranos todavía recuerdan.

El reencuentro, transmitido en directo a miles de seguidores, no solo sirvió para celebrar el legado de TortillaLand, sino también para evidenciar la química entre ambos creadores. La conversación se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, con clips que recogían los momentos más emotivos y divertidos del encuentro.

Para muchos fans, la nostalgia por TortillaLand sigue viva y la charla entre Ibai y Auron ha reavivado las ganas de volver a verlos en una aventura similar, recordando por qué la serie se convirtió en un fenómeno dentro de la comunidad de Twitch.