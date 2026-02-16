Ibai comparte 24 horas con Vinicius Jr en un vídeo que muestra su rutina, su entorno y cómo vive la presión

El auge de los formatos digitales ha acercado a los deportistas de élite a públicos que antes solo accedían a ellos mediante entrevistas formales o retransmisiones deportivas de las de toda la vida. En ese contexto se inscribe el último vídeo de Ibai, centrado en pasar un día completo con Vinicius Jr para mostrar su rutina y su faceta más cotidiana.

Durante la grabación, el jugador del Real Madrid explica detalles de su preparación física y de sus hábitos alimenticios. El delantero subraya la importancia de la nutrición, el descanso y la constancia como pilares de su rendimiento, además de describir cómo organiza los entrenamientos fuera del calendario competitivo.

También aborda su relación con el entorno futbolístico. El brasileño reconoce que mantiene contacto frecuente con algunos compañeros fuera del vestuario y que suele organizar planes informales cuando el calendario lo permite. En otro momento comenta su reacción ante los silbidos de ciertos estadios, señalando que no le incomodan e incluso los interpreta como parte del espectáculo competitivo.

La publicación del vídeo ha coincidido con otra situación que ha generado conversación. En un acto promocional de Nike, varios medios grabaron un instante en el que Ibai se acerca al futbolista para comentarle la derrota 4-0 del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid. Algunas interpretaciones periodísticas presentaron el gesto como provocación.

Horas después, el propio creador de contenido difundió un vídeo en sus redes criticando esa lectura y calificando el tratamiento mediático como "vergonzoso y lamentable". En dicho vídeo, Ibai se ve realmente enfadado y cansado de cómo la prensa saca todo de quicio.

Más allá de la polémica puntual, el vídeo confirma una tendencia creciente: la colaboración entre futbolistas de primer nivel y creadores digitales para ofrecer contenidos más cercanos, una fórmula que combina promoción, entretenimiento y comunicación directa con el público.