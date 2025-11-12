Ibai confirma que los combates de La Velada del Año 6 ya están cerrados: "Llevo trabajando en ello desde agosto"

Ibai Llanos ha revelado nuevos detalles sobre uno de los eventos más esperados del mundo del streaming: La Velada del Año 6. Durante una retransmisión en directo de su equipo de KOI, el streamer vasco aseguró que los combates de la próxima edición ya están completamente definidos.

"Bueno, para la Velada, de hecho, ya tengo todos los combates cerrados. He querido trabajar con tiempo. Es una cosa que llevo preparando desde agosto", explicó Ibai durante la emisión. Con esta declaración, el creador confirma que la organización del evento está muy avanzada, aunque todavía no se han anunciado ni la fecha oficial ni los nombres de los participantes.

La confirmación llega meses después de La Velada del Año 5, celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu, que batió récords de audiencia en Twitch con millones de espectadores conectados simultáneamente. La cita se ha consolidado como uno de los espectáculos más seguidos del panorama digital, combinando deporte, música y entretenimiento en un formato único.

El propio Ibai ha destacado en anteriores ocasiones la complejidad de la organización, que implica coordinación logística, preparación física de los participantes y acuerdos con artistas internacionales para los conciertos que acompañan a los combates. Trabajar con meses de antelación parece responder al objetivo de mantener el nivel alcanzado en las ediciones previas.

Por ahora, la comunidad permanece a la espera de nuevos anuncios sobre los protagonistas de los enfrentamientos y la ubicación del evento. Cada edición ha buscado superar a la anterior tanto en producción como en repercusión mediática, y todo apunta a que La Velada del Año 6 seguirá la misma línea.

La expectación ya ha comenzado a crecer entre los seguidores de Ibai, que especulan en redes sociales sobre posibles participantes y sorpresas. Sin confirmaciones oficiales, solo una cosa parece segura: el evento volverá a ser uno de los grandes hitos del año en Internet.